A 74 éves nő miután rosszul lett vezetés közben gyorsan leparkolt egy kereszteződés után. Ebben az állapotban nem tudott arra koncentrálni, hogy szabályosan parkolja le autóját. Meg is lett az eredménye: míg őt mentő szállította a kórházba, a közterület-felügyelők 15 ezer forintra megbüntették, mert parkolásakor nem tartotta be az ötméteres távolságot a kereszteződés után.

A nő január 22-én éppen a körzeti orvosához tartott, amikor nyomni kezdett a mellkasa, zsibbadt a karja és olyan érzése volt, mintha kést vágtak volna a hátába. Azonnal tudta, hogy nagy a baj, de összeszedte minden erejét és autójával megállt egy kereszteződés után, hiszen csak az lebegett a szeme előtt, hogy mentse a mellette ülő, fogyatékossággal élő fia és saját, illetve a többi autós életét – írja a Blikk.

Gyorsan leparkolt a következő kereszteződés után, majd kiderült, hogy infarktusa volt. Kijöttek érte a mentők és kórházba szállították, ezalatt viszont 15 ezer forintra büntették őt a közterület-felügyelők, mert tilosban parkolt (nem tartotta be az ötméteres távolságot a kereszteződés után).

A nőnek a történtek ellenére sem engedték el a büntetését, erről a Blikknek beszélt.

– mondta a Blikknek a már otthonában lábadozó Katalin, akinek nem engedték el a büntetést a történtek ellenére sem.

Először azt mondták, hogy vigyem be a zárójelentést és a háziorvostól egy igazolást, illetve írjak egy kérvényt, hogy engedjék el a büntetést. Amikor ez meglett, kioktattak, hogy márpedig ezt a büntetést ki kell perkálni, mert amit ők kiszabnak, azt ki kell fizetni, fordulhatok én akár az államelnökhöz is. Ezután a férfi – mint kiderült, ő tette az autómra a büntetést – feletteséhez fordultam. Azt kértem, hogy vizsgálják ki az ügyet és együtt hallgassuk vissza a hangfelvételt is, de ez sem történt meg