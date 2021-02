Márki-Zay Péter szerint ha mindenki a saját magához közelálló jelöltet választaná, akkor Dobrev Klára végezne az élen az előválasztáson, ami – a hódmezővásárhelyi polgármester szerint – mindenkinek, a DK-szavazóknak is káros lenne, hiszen akkor Orbán Viktor maradna a miniszterelnök.

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere elmondása szerint azért van még mindig az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek között, mert kritikusan fontosnak tartja, hogy milyen az egyes jelöltek elutasítottsága.

A politikus az ATV műsorában arról is beszélt, hogy az általa is támogatott Karácsony Gergely első helye természetes, hiszen az ország legnagyobb településének polgármestere, aki mögött két parlamenti párt is áll. Szerinte ha mindenki a saját magához közel álló jelöltet választaná, akkor Dobrev Klára végezne az élen az előválasztáson, ami mindenkinek, a DK-szavazóknak is káros lenne, hiszen akkor Orbán Viktor maradna a miniszterelnök.

Úgy véli, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak (MMM) 106 egyéni jelöltje lesz az országban az előválasztáson. Márki-Zay Péter megerősítette, hogy

Zuglóban Hadházy Ákost támogatják, aki az MMM alapító tagja.

Ő maga azért vállalja az országgyűlési képviselő-jelöltséget Hódmezővásárhely és Makó térségében, mert nem lát mást, aki érdemi kihívó lenne Lázár Jánossal szemben.

A Jobbik elnökének előválasztási esélyeiről Márki-Zay Péter elmondta: Jakab Péter elutasítottsága alacsony, de nem látja, hogyan tudná megszólítani a baloldali szavazókat, vagy éppen a cigányság egy részét. A polgármester jelezte: az előválasztás győztese mögé beáll, bárki legyen az. Így Dobrev Klára mögé is. Nem kisebbíti az érdemeit, de adottság a magas elutasítottsága – tette hozzá a DK EP-képviselőjével kapcsolatban Márki-Zay Péter. ​

Forrás: ATV, Index