Orbán: a harmadik hullám erősebb lesz, mint az első kettő

A miniszterelnök a közösségi oldalára feltett poszt szerint a kínai vakcinát kapta meg. Ő maga mondta korábban, hogy ebben az oltóanyagban bízik a legjobban.

Orbán Viktor Facebook-oldalára először képeket, majd egy videót is feltöltöttek, utóbbiban beszél arról a kormányfő, hogy a koronavírus-járvány harmadik hulláma erősebb lesz, mint az első kettő volt – írja a Szabad Európa.

Orbán Viktor arról beszél, hogy Müller Cecília tisztifőorvos úgy döntött, most már az operatív törzs tagjai is oltassák be magukat.

Ismét arra kéri az embereket a miniszterelnök, hogy regisztráljanak és oltassák be magukat, mert ez jelenti az egyetlen lehetséges védelmet.

Azzal érvel a kínai oltás mellett, hogy a Vajdaságban már magyarok tízezrei megkapták és itthon is ezreket oltottak be vele, "bízzanak a magyar szakemberekben" – zárja videóját a miniszterelnök.

