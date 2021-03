Ellenzéki vezetésű önkormányzat kampányarca lett Marco Rossi, a válogatott szövetségi kapitánya

A Józsefvárosi Önkormányzat oltáspárti plakátkampányában szerepel Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya – vette észre a 444.hu.



Fotó: mlsz.hu

A videóban Rossi mellett Ónodi Eszter, Winkler Nóra, Mácsai Pál, Fischer Iván, Gerendai Károly is szerepel, illetve Kulka János is hallható a végén. Rossi azt mondja, az újranyitás azon is múlik, hogy amilyen hamar csak lehet, mindenki megkapja a védőoltást.

Kell az oltás, hogy újra együtt lehessünk! Kell az oltás, hogy újra élettel legyen teli a városunk,... Közzétette: Józsefvárosi Önkormányzat – 2021. március 1., hétfő

(444.hu)