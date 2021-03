Orbánék az EU-ban rábólintottak az egységes vakcinaigazolvány szabályaira, aztán itthon mégis mást fogadtak el

Az uniós egyeztetéseken minden kormányfő egyetértett abban, hogy az új eu-s vakcinaigazolványnak tartalmaznia kell az oltás típusát is, aztán Orbán Viktor Magyarországon mégis úgy döntött, hogy nem kell az igazolványba a vakcina típusa.

A Népszava cikke szerint az Orbán-kormány úgy hozott rendeletet arról, hogy a magyar oltási igazolványokba nem kell beleírni, mivel oltották be az adott személyt, hogy az európai uniós egyeztetésen egy hónapja ezzel ellentétes iránymutatást hagytak jóvá ők is.

Fotó, címlapkép: Illusztráció/pixabay.com CCO

A cikk szerint a múlt heti videokonferencián az állam- és kormányfők ismételten megerősítették, hogy folytatni kell az egységes vakcinaigazolványok bevezetésének munkáját. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a pénteki tanácskozás után azt közölte, hogy három hónapon belül elkészülhet egy uniós szinten összehangolt rendszer, amelybe az egészségügyi szempontból már egyeztetett legfontosabb adatokat töltenék fel.

Ehhez képest másnap a magyar kormány módosította a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló rendeletet azzal, hogy az oltási igazolványban nem kell feltüntetni a vádőoltás típusát.

A cikk szerint az újabb konfliktus amiatt fontos, mert az EU nemcsak egészségügyi, de utazási szempontokra is használni akarja majd az adatokat, voltaképp egy digitális úti okmányt tervez, amely tartalmazná a tulajdonos oltási, tesztelési adatait, és így megkönnyítené a munka- és turisztikai célú utazásokat a schengeni övezetben. (Ezt a témát járja körbe a hvg.hu cikke is.)

A Telex cikke szerint a magyar kormány viszont az egész uniós tervet meghiúsíthatja, ha nem szolgáltat adatot az oltás típusáról, de az is fennakadásokhoz vezethet, ha mégis feltünteti, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által nem engedélyezett orosz vagy kínai vakcinával oltották be a magyar állampolgárok egy részét, mivel például Lengyelország már most kijelentette, hogy csak olyanokat engednek be az országba, akiket az egész EU területén forgalmazható vakcinával oltottak be.

Forrás: Népszava, Telex, hvg.hu

Címlapkép: Propeller