Hatott az orbáni fenyegetőzés: átírta a Néppárt vezetése a módosítót – Maradhat a frakcióban a Fidesz?

A Néppárt vezetése átírta a módosítót, így már nem feles, hanem kétharmados többség fog kelleni ahhoz, hogy kizárhassák a Fideszt a frakcióból.

Úgy tűnik, megtette a hatását az a levél, amelyet Orbán Viktor írt Manfred Webernek, az Európai Néppárt frakcióvezetőjének a hétvégén. A magyar miniszterelnök azzal fenyegetett, hogy a Fidesz kilép az európai parlamenti frakcióból, ha a konzervatív pártcsalád elfogadja a tervezett alapszabály-módosítást.

A 444 cikke szerint újabb fordulat állt be az uniós Néppárt vezetése és a Fidesz-frakció közötti adok-kapokban, amely két éve húzódik. Hétfőn ugyanis még sok brüsszeli képviselő úgy vélekedett, hogy a fenyegetőzésekkel Orbán Viktor kifejezetten megkönnyíti a Néppártnak, hogy véglegesen lezárják az ügyet köztük, a Manfred Weber vezette frakció most mégis gesztust gyakorolt feléjük.

Fotó, címlapkép: wikipedia CC BY-SA 3.0/Michael Lucan

Az EPP elnöksége még pénteken döntött úgy, hogy módosítja az eljárási szabályzatot, amellyel lehetővé válik a csoportos kizárás és felfüggesztés (erre eddig nem volt mód). Az, hogy ez a módosítás a Fidesz ellen jött létre, annyira egyértelmű volt, hogy Orbán Viktor vasárnap levélben jelezte, ha a Fideszt nem látják szívesen a Néppártban, akkor ők sem ragaszkodnak ahhoz, hogy a képviselőcsoport tagjai maradjanak. (Novák Katalin beszélt erről bővebben hétfőn.)

A cikk szerint azonban hétfő este a Néppárt vezetése átvariálta kicsit a módosítót, és bár ugyan benne maradt több olyan rész, amelyet Orbán Viktor kifogásolt, az új változat szerint kétharmados többség fog kelleni egy kizáratás eldöntésénél (a módosító első verziója szerint ehhez feles többség is elég lett volna).

És ami a lényeg: az átvariált szöveg már nem a 26-i, azaz ha el is fogadják, akkor sem érvényes Orbán fenyegetése, és a fideszeseknek nem kell kilépniük. Vagyis úgy néz ki, hogy a fideszesek továbbra is maradnak a frakcióban, és ha lesz is belátható időn belül szavazás a kizárásukról, sokkal több szavazat kellene hozzá, mint azt az elmúlt napok tervei sugallták