Itt az új oltási terv! Április 11-ig minden regisztrált megkaphatja legalább az első adagját

Csúsztatják a második adag beadását.

Dr. György István, az oltási munkacsoport vezetője a következő egy hét oltási tervéről tájékoztatta a nézőket a koronainfón.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Mint mondta, versenyt futunk az idővel a harmadik hullám felfutása miatt, ezért úgy döntött az oltási munkacsoport, hogy módosít a stratégián. Mostantól az a cél, hogy mielőbb minél többen megkapják az első oltást.

A számításaik szerint így húsvétra, vagyis az ünnepnapok figyelembe vételével április 11-ig minden regisztrált megkaphatja legalább az első adagját.

György ezután a heti oltási terv ismertetésekor hosszasan fejtegette, hogy az ún. "oltási hét" eltér a naptári héttől, mert a héten beérkező szállítmányokat leghamarabb szerdára tudják leosztani a háziorvosokhoz.

Tehát egy adott naptári héten beérkező oltásokat egy szerdától szerdáig tartó periódusban, az "oltási héten" otlják el.

Ezután arról beszélt, hogy az első körben kimaradt idősotthonokban most Moderna oltással fogják beoltani az időseket, ahogy az eddig kimaradt szociális intézmények lakóit is ezzel a vakcinával oltják most.

György szerint lassan és kevés vakcina érkezik a nyugati országokból, viszont a rendelkezésre álló vakcinákkal gyorsan kell oltanunk. Ezután egy olasz virológus EU-kritikáját idézte, amely szerint az unió nem vásárol több életmentő vakcinát más forrásból, mint az EU-ban már engedélyezettek.

A felgyorsítás érdekében a Pfizerrel 21 helyett 35 nap, az AstraZenecánál 4 hét helyett 12 hét után adják majd be a második adag vakcinát, ahogy ez már Müller Cecília tájékoztatásából kiderült. A kedden érkező összes Pfizert rögtön fel is használják, és a következő adag kínai vakcinaszállítmánnyal is ez a terv. A háziorvosok a hétvégékre továbbra is pótlékot kapnak, ha oltanak, a pénz attól függő, mennyi embert kell beoltani (40 vagy 80 ezer forint).

Forrás: 444, Telex