Ahogy azt korábban megírtuk, az Európai Néppárt frakciója ma megszavazta azt az alapszabály-módosítást, amely szerint nem csak tagokat, hanem egész delegációkat lehet kizárni a néppárti képviselőcsoportból. A szavazás eredménye után Novák Katalin megerősítette a Twitterén, hogy a Fidesz kilép a Néppárt frakciójából, közzétette Orbán Viktor erről szóló levelét is. A kormánymédia, köztük a Magyar Nemzet egybehangzóan arról írt már órákkal a szavazás előtt, hogy a Fidesz szerdán kilép. A szakítás után kemény szavakat használt az ellenzék.

EPP EP-frakció alelnök: a frakció megszavazta alapszabályának módosítását

Az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti (EP) csoportja megszavazta a frakció alapszabályát módosító tervezetet – közölte Pedro Lopez de Pablo, az EPP EP-frakciójának alelnöke szerdán a Twitteren. A módosítás többek között lehetővé teszi az egyéni tagság megszüntetése mellett egy egész csoport tagságának kollektív megszüntetését is kellő indokok alapján, a pártcsalád alapszabályának legsúlyosabb megsértése esetén. A 148 támogató, 28 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett elfogadott alapszabály lehetővé teszi egész delegációk kizárását és tagságuk felfüggesztését, amíg korábban ezekre csak adott képviselő esetében volt lehetőség. A szöveg megtartotta azt a szabályt, amely a kizárásról szóló döntéshez kétharmados többség meglétét írja elő.

A módosított működési szabályzat szerint egy tag vagy egy teljes képviselőcsoport jogainak ideiglenes, meghatározott idejű felfüggesztésének elfogadásához szintén kétharmados többség szükséges. A szöveg szerint az Európai Néppártban felfüggesztett pártok tagságát automatikusan szavazásra kell bocsátani az EP-csoportban is. Ebben a kivételes esetben az egyszerű többség is elegendő a felfüggesztéshez.

Mind a kizárást, mind pedig a tagság ideiglenes felfüggesztését a frakció elnöksége, vagy a frakció tagságának 15 százalékát adó képviselők kezdeményezhetnék, feltéve, hogy utóbbiak legalább négy nemzeti delegációból származnak – szerepel a szövegben.

Az EPP EP-frakció elnöksége január közepén hozott létre öttagú munkacsoportot annak megvizsgálására, miként lehetséges a frakció működési szabályzatának módosítása. A munkacsoport öt tagja között Othmar Karas, Esther de Lange, Paulo Rangel, Jan Olbrycht és Esteban Gonzalez Pons foglalt helyet.

A szavazást követően Fidesz 12 európai parlamenti képviselője az MTI-hez eljuttatott közleményében közölte, kilép az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti képviselőcsoportjából.

Lecsapott a hírre az ellenzék

Az ellenzéki pártok a délelőtti szavazás és a nagy bejelentés után szinte azonnal, egymással versenyezve reagáltak arra a hírre, hogy a Fidesz távozik az Európai Néppárt frakciójából. Ezekből válogatott a Telex.

Kemény hangon reagált Gyurcsány

Kemény hangon reagált Gyurcsány Ferenc arra, hogy kilép a Fidesz a Néppárt frakciójából. Gyurcsány Ferenc szerint lehet magyarázkodni, hogy „nem kizártak minket, hanem mi magunk léptünk ki”, de „a lényeg ugyanaz: vesztesek”. A DK elnöke szerint szó sincs Európa erős emberéről.

Ebben a percben hivatalos lett. Ízlelgetik már a vereség ízét. Lehet itt magyarázkodni, mint az oviban, hogy ”Dehát nem kizártak minket, hanem mi magunk léptünk ki„. A lényeg ugyanaz. Vesztesek. Szó nincs Európa erős emberéről. Itt egy igazi lúzert látunk. Megérdemlik, ami most történik velük. És mi majd folytatjuk. Egy év múlva itthon is veszíteni fognak

- írta Gyurcsány Ferenc a Facebookon.

Ujhelyi István (MSZP): Óriási stratégiai vereség Orbánnak

Megnyugvás a biztonságos és egységes Európai Unió híveinek, óriási stratégiai vereség Orbánnak az Európai Néppárt és a Fidesz szakítása. A kormánypártiak most még nehezebb helyzetbe kerülnek, hiszen Európa szélsőséges ellenzékéből nullára csökken az érdekérvényesítő képességük. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy Magyarország érdekei is kispadra kerülnek; mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy a Fidesz partvonalra sodródása minimális károkat se okozzon a hazánknak és a magyar embereknek

- írta Ujhelyi István a Facebookon.

Momentum: Kidobja a rohadt narancsot a Néppárt

A Fidesz nem tagja többé annak a fórumnak, ahol a fontos döntéseket hozzák – értékelte a Momentum a kialakult helyzetet, miután a Fidesz kilátásába helyezte, (majd be is jelentette), hogy kilép a Néppárt európai frakciójából. A Fidesz most újra megtanulhatta, a zsarolása nem működik – írják a közleményében.

Több évig tartó bénázás után ma talán tényleg kiveti magából az Európai Néppárt a rohadt narancsot. (…) Orbán ma tovább távolodott Európától, és tovább közeledett valódi szövetségeséhez, Vlagyimir Putyinhoz. Lassan talán arra is megnyílik a lehetőségük, hogy minden európai szövetségüket hátrahagyva az orosz elnök Egységes Oroszország pártjával kössenek szoros szövetséget és barátságot. Tőlünk aztán nyugodtan mehetnek Moszkvába – csak az országot ne vigyék magukkal

- írta később Facebook oldalán is Fekete-Győr András.

"Orbánék együtt csúsztak le Szájer Józseffel az ereszcsatornán" – A Jobbik szerint Orbán Viktor a Néppárt után az EU-t is ott akarja hagyni

A keleti diktatúrák falovának nevezte a Jobbik Orbánt azután, hogy bejelentették, a kormánypárt távozik a Néppárt európai frakciójából.

Orbánék ma távoztak Európa legnagyobb pártcsaládjából, de ne legyen senkinek illúziója: ma a Néppártot, holnap az Európai Uniót akarja otthagyni. Az, hogy ma kilépett a Fidesz az Európai Néppártból vagy elébe ment egy kínos kirúgásnak ebből a szempontból részletkérdés. Orbánékat már korábban beárazták, hónapok óta fel vannak függesztve, a zsarolgató zseb-Putyint évek óta nem veszik komolyan – csak éppen a nyílt konfliktust nem kívánták vele szemben felvállalni. Eddig

- írta a Jobbik.

LMP: Véget ért a Fidesz–Néppárt telenovella első évada

A magyar miniszterelnök túlcselezte magát, és kijátszotta magát a csapatból – reagáltak a magyarországi zöldek a Fidesz és az Európai Néppárt parlamenti szakításának hírére.

Pablo Sanchez eltitkolt gyermeke mégis örökölt Juan Garciatól. Úgy tűnik, a fondorlatos cselekmények egy részének a végéhez érkeztünk: a Fidesz-KDNP EP képviselői kiléptek a Néppárt képviselőcsoportjából. Természetesen az, hogy a pártcsaládnak tagja marad-e a Fidesz (a KDNP elmondásuk szerint igen), majd a következő szövevényes évadban derül ki: Weber és Orbán viharos kapcsolata még évekig szórakoztatni fogja az erre fogékonyakat

- olvasható a Lehetmas.hu oldalán.

Liberálisok: Orbánék hivatalosan is Európa szégyenpadjára kerültek

Örömteli, hogy az Európai Néppárt, a világban felerősödő jobboldali populizmus ellenére továbbra is elkötelezett híve az integrációnak, a jogállamiságnak és az alapvető emberi jogoknak. (…) Ami maradt a Fideszből, csupán egy szélsőséges populista, kirekesztő, autoriter formáció, amely megkeseríti a magyar társadalom mindennapjait, Európában pedig korrupciós ügyeivel, valamint kirekesztő szemléletével hívja fel magára a figyelmet.

- közölték szerdán a Liberalisok.hu.

Mindeközben a Fidesz arról írt, meggyőződésük szerint a politikai nézetkülönbségek jogi megbüntetése antidemokratikus és méltatlan az Európai Néppárthoz.

Orbán Viktor Webernek pedig azt írta: "Demokráciaellenes, igazságtalan és elfogadhatatlan" a lépés.

Forrás: Telex, MTI

Címlapkép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán