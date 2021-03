A teljes országot lezárják húsvétig? Már ma jöhet erről a bejelentés

Az Index értesülései szerint szigorú intézkedésekről döntött a kormány: teljes zárlatot rendelhet el húsvétig a koronavírus-járvány miatt.

Az Index információi szerint a teljes országot lezárják húsvétig a járvány terjedése miatt.

Ez azt jelenti, hogy a következő napokban bezárhatnak az iskolák, óvodák, üzletek.

Várhatóan ezeket a részleteket ismerteti a mai, 11 órakor kezdődő Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A kormányzati tájékoztató oldalán már felhívták a figyelmet, hogy a kormány ma reggel is ülésezik a járványhelyzet miatt.

Az Index értesülése szerint Magyarországon is életbe léphet a szomszédos Szlovákiához hasonló rendelkezés, miszerint az üzletekben kötelező lesz az FFP2-es kategóriájú maszk viselése, később pedig ezeket minden egyéb zárt területen is kötelező lesz hordani.

Közben új csúcsra tört a harmadik hullám

Katonák viszik a koronavírus elleni oltóanyagot, az újonnan érkezett Pfizer-BioNTech-vakcinákat tartalmazó dobozt az egri Markhot Ferenc Kórházban 2021. március 2-án. Fotó: MTI/Komka Péter

6278 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdet óta összesen 446 178 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 152 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 15 476 főre emelkedett. Mindkét friss napi adat bőven meghaladja a harmadik hullámban eddig látott legmagasabb értéket, és közelít a valaha látott legmagasabb szintek felé. A koronavírus-járvány továbbra is erősen gyorsuló szakaszban van Magyarországon.

Folyamatosan zajlik az oltás, már 785 440 fő a beoltottak száma, közülük 267 153 fő már a második oltását is megkapta

- írta ma reggel a kormányzati portál.

Hozzáteszik:

Ma délelőtt újabb – de a vártnál kevesebb – AstraZeneca-szállítmány érkezik: a várt 127.200 adag helyett csak 105.600 adag vakcina, és szintén ma megérkezik az újabb Szputnyik-szállítmány is.

Annak érdekében, hogy minél többen minél előbb megkapják az első oltást módosult az oltási stratégia. A következő egy hét oltási terve: folytatódik a regisztrált idősek oltása háziorvosoknál (250 ezer kínai vakcinával és 31 ezer Moderna-vakcinával). 114 ezer Pfizer-vakcinát a kórházi oltópontokon adnak be az időseknek. Ezen felül 74 ezer 60 év alatti krónikus beteget kórházi oltópontokra hívnak be SMS-ben most hétvégére, ők AstraZenecát kapnak.

Forrás: Index

Címlapkép: MTI/Komka Péter