Kemény hangon üzentek a középiskolás diákok Vidnyánszkynak és felsorolták, hogy miért nem felvételiznek az SZFE-re

Nyílt levelet írtak Vidnyánszky Attilának.

Fotó: ATV

A hvg.hu írta meg, hogy a középiskolás diákok reagáltak az SZFE-t tulajdonló kuratórium vezetőjének azon állítására, hogy a tanárok agitálták a diákokat, hogy ne felvételizzenek.

A nyílt levél aláírói leszögezik: nem igaz, hogy tanáraik győzködték volna őket, ne felvételizzenek a Színház- és Filmművészeti Egyetemre (SZFE).

Az átalakítással elvették tőlünk az egyetlen olyan továbbtanulási lehetőséget, ami még független művészi értékeket képviselt, ahol tere volt a fantáziának, a szabadságnak: és ami sok évig mindannyiunk álma volt. Most nincs hová felvételizni, hiszen ezen kívül nem létezik színművészeti felsőoktatás Magyarországon

- többek között ez szerepel a tizenkét középiskolai diák által aláírt, Vidnyánszky Attilának címzett nyílt levélben.

Hozzáteszik:

Annyira bátran mertük kijelenteni az elmúlt években, hogy »a Színműre akarunk menni«. Mi, normális körülmények között most, ’21-ben felvételiznénk, de már a repertoáros mappára is rossz szájízzel nézünk rá.

"S csak azért nem megyünk külföldre tanulni, mert itthon szeretnénk alkotni. Most tanácstalanul állunk, várva a csodát, a hírt egy másik, alternatív Színműről, ahol azzal foglalkoznánk, amivel érdemes: a művészettel, nem a politikával" – írják most az ország három legnevesebb, drámaszakot is indító középiskolájában tanuló diákok.

Hozzáteszik:

Mi, az aláírók idén nem felvételizünk. A mi döntésünk volt, senki nem befolyásolt, a nevünket ezért vállaltuk. De mindhárom iskola mindegyik diákjának nevében beszélünk

Azt írják,

Gondolkodunk, érzünk. Erre neveltek minket az iskolában azok az emberek, akik az "SZFA" jelenlegi tanári karának háromnegyedével ellentétben konyítanak a művészethez. Ezen a pályán dolgoznak, és tanítják a szakmát. Különleges a kapcsolatunk Velük: szülőkként, mesterekként és barátokként tekinthetünk rájuk.

Forrás: hvg.hu

Címlapkép: MTI/Soós Lajos