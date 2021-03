A Telex szedte össze a kormány bejelentésére adott ellenzéki reakciókat.

Az óvodákat és az általános iskolákat április 7-ig bezárjuk – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. Emellett még arról is tájékoztatott, hogy az üzletek március 8-tól március 22-ig zárnak be – erről korábban itt írtunk.

A Telex most összefoglalta, hogy milyen reakciókat váltott ki az ellenzékből a szigorítás.

Demokratikus Koalíció: Állítsák le a kaszinókat és a templomokat is

„Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki bejelentése ismét azt mutatja, a járványügyi intézkedések kapcsán is arra ügyel a kormány, hogy a számukra fontos dolgok azért működjenek, ha minden mást le is kell állítani – közölte a DK.

"Egy szó nem hangzott el arról, hogy bezárják-e a kaszinókat, szüneteltetik-e a miséket, istentiszteleteket. Mi, európai magyarok követeljük, hogy ahogyan ismét leállították az egész ország életét, állítsák le a kaszinókat és a templomokat is, mert ezek is a fertőzés terjedésének melegágyai, akkor is, ha a fideszesek erről nem akarnak tudomást venni.”

Jakab Péter/Jobbik: Siker nincs

„Orbán visszaélt a hatalommal”

– közölte Jakab Péter, a Jobbik elnöke. „Védekezés helyett fontosabb volt neki a Dubaji Világkiállításon való részvétel meg a kézilabda EB megrendezése. Ezeket nyilvánította kiemelten fontos közérdeknek, nem az egészségügy rendbetételét. Az épp összeomlóban van. A halottak száma világviszonylatban is nálunk az egyik legmagasabb, márpedig Orbán szerint az emberélet a siker fokmérője. Siker nincs. Helyette van működésképtelenné váló kórház, becsődölő vállalkozás, lakat alá kerülő ország.” (…) „Követeljük, hogy adjanak azonnali 80 százalékos bértámogatást a bajba jutottaknak, emeljék meg az álláskeresési járadékot, és legfőképp fejezzék be az egészségügyi dolgozók ellehetetlenítését, elüldözését. Nélkülük ugyanis nem lesz győzelem.”

LMP: Teljes körű bértámogatás

Legyen teljes körű bértámogatás minden szektorban, ahol esett a bevétel. Kapjanak jövedelempótló támogatást az eddig minden támogatásból kimaradt egyéni- és mikrovállalkozók is

- írta az LMP a Facebook-oldalán.

Adjanak támogatást vagy haladékot a rezsidíjakhoz, függesszék fel a fix terheket (pl. kamarai tagdíj). A bértámogatás akkor is járjon, ha valaki ideiglenesen más szektorban talál alkalmi munkát. Az álláskeresési járadékot meg kell emelni, és járjon 9 hónapig. Legyen újranyitási támogatás azoknak, akik sokáig bevétel nélkül maradtak.

Forrás: Telex

Címlapkép (illusztráció): Pixabay cco