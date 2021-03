Elárulta a kormány, hogy a kaszinóknak is be kell-e zárniuk a ma bejelentett szigorítások miatt – itt a válasz

A hvg.hu kérdésére válaszolt a kormány.

A kaszinóknak is be kell zárniuk az újabb szigorítással – tudta meg a hvg.hu a Kormányzati Tájékoztatási Központtól.

Mint arról korábban írtunk, Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón jelentette be, hogy március 8-tól március 22-ig két hétre bezárnak az üzletek, kivéve az élelmiszerboltok, patikák, drogériák és benzinkutak.

A hvg.hu csütörtökön több kérdést is intézett a kormányhoz, de csak arra kaptak választ, hogy a kaszinóknak is be kell zárniuk.

