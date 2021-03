Megszólalt Merkely Béla – szerinte ekkor lehet majd lazítani a szigorításokon

A szükséges, ám szigorú korlátozások nélkül emelkedne a fertőzöttek száma, így a kórházi kezelést igénylőké is. Már most több a beteg, mint a tavaly novemberi csúcs idején – írja a Bors. Merkely Béla véleménye szerint május közepén már lényegesen jobb lesz a helyzet, így akkor lehet majd lépcsőzetesen lazítani a szigorításokon is.

Ha nem lennének szigorítások, meredeken emelkedne a fertőzöttek száma, ezzel párhuzamosan az orvosi, kórházi kezelést igénylőké is radikálisan nőne

– magyarázta a Semmelweis Egyetem rektora, Merkely Béla csütörtökön az M1 aktuális csatornán a Bors cikke szerint. A rektor hozzátette, hogy a Semmelweis Egyetemen már most több beteget kezelnek, mint a tavaly novemberi csúcs idején.



Viszonylag rövid időn belül ezek a számok még jelentősebben emelkednének, és adott esetben a kórházi ellátás színvonalát is befolyásolnák, ha nem lépnénk időben a szigorítás felé

– fejtette ki.

A professzor szerint a koronavírus-járvány harmadik hulláma korábban érte el Írországot, Nagy-Britanniát és Portugáliát, mint hazánkat és ezekben az országokban a szigorítások után nagyjából egy hónappal az esetszámok jelentősen csökkentek.

Nagyon fontos, hogy tart a lakosság oltása, mert a járvány leküzdésének leghatékonyabb módja a minél nagyobb arányú oltás

– jelentette ki.

Elárulta azt is, hogy szerinte

május közepén már lényegesen jobb lesz a helyzet, ami lehetőséget ad a szigorítások lépcsőzetes csökkentésére.

