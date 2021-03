"Hol a szájmaszk?" Kósa Lajos még mindig nem érti ezt a járványt

Egy debreceni piacra látogatott el Kósa Lajos, ahol gusztusos húskészítményekről osztott meg ínycsiklandó felvételeket.



Fotó: MTI/Varga György

A debreceni fideszes képviselő arra nem gondolt, hogy illene példát mutatnia a járvány harmadik hullámának kellős közepén, így simán megosztott két olyan fotót, amelyeken 5-ből 4 ember nem hordta helyesen az arcmaszkját

A Blikk szúrta ki, hogy Kósa a neccesebb fotót már törölte, de hát az internet természetesen most sem felejt:

A kommentelők egy része most is kifejezte feltétlen rajongását a politikus iránt, de szép számmal akadtak negatív reakciók is. Itt lehet hozzászólni, amíg törlésre nem kerül az egész:

Itt a tavasz, ezt a józsai piacon lehet a legjobban látni. Nem mellesleg, itt lehet az ország legjobb parizerét kapni! Közzétette: Kósa Lajos – 2021. március 6., szombat

Forrás: Facebook/Kósa Lajos