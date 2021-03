Telex: nem regisztrált, mégis kapott oltást egy férfi

A lap több olvasója szerint káoszos volt a szombati oltás, ám volt olyan, aki szervezettséggel találkozott az oltóponton.

A Telexnek jelezte több olvasója, hogy mit is tapasztaltak szombaton, amikor elviekben le volt fújva a kormány által szervezett központi koronavírus elleni oltás, ám sokaknak ennek ellenére is sikerült hozzájutniuk a vakcina első adagjához.

Oltáshoz készítik elő a kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcináját az orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet oltópontján 2021. március 6-án.

Mint ismert, pénteken a hétvégére tervezett 74 ezer 18 és 60 év közötti krónikus betegek beoltását tervezte a kormány, ám komoly adatszinkronizációs hibák léptek fel (olyan is kapott oltásra behívást, aki már megkapta a vakcina első adagját, illetve volt, akinek 160 kilométerre a lakhelyétől jelöték ki az oltópontot), emiatt lefújták a védőoltások kiadását.

Ám szombaton a lap szerint ennek ellenére mégis zajlott az oltás, viszont a körülmények meglehetősen káoszosak voltak. A lap egyik középkorú olvasója leírta, ő elment egy kórházba úgy, hogy nem regisztrált a vakcináért, és simán bejutott a bejáraton, de végül elküldték a regisztráció hiánya miatt. Egy másik kórházban azonban megkapta a védőoltást, holott ott is jelezte, hogy nincs regisztrálva és krónikus betegsége sincs.

A regisztrációnál közöltem, hogy nem regisztráltam, csak oltatnék, ha van rá lehetőség. Feltelefonáltak valakinek, aki közölte, hogy lehet innentől mindenkinek oltást adni.

A Telex olvasója azt is leírta, hogy ahogy elkezdett terjedni, hogy mégis lehet oltást kapni, egyre többen lettek – bár tömeg gy sem alakult ki –, ám egyszer egy kórházi dolgozó elküldte azokat, akiknek nincs krónikus betegsége. Többen ennek ellenére is maradtak a meg nem nevezett kórházban, ahol röviddel később egy újabb kórházi dolgozó már azt közölte az egybegyűltekkel, hogy mindenkit beoltanak, aki ott van.

Egy másik olvasója a lapnak a behívó sms nélkül is kapott oltást – egy másik ember ugyanis felajánlotta, hogy átküldi az ő behívó sms-ének képernyőfotóját. Ezzel a módszerrel ketten is kaptak oltást, noha az sms vasárnapra, nem szombatra szólt és egy teljesen másik oltópontra hívták be az illetőt.

Egy harmadik olvasó ugyanakkor arról számolt be a lapnak, hogy ő szervezettséget tapasztalt az oltóponton:

Engem is beoltottak ma, és a kórház nagyon szervezett volt. Hogy ne menjen kárba egy adag se, össze kellett várnunk 10 embert, aki bejött megkérdezni, hogy beoltják-e. Egy ampulla 10 adag az AstraZenecábol, ezért mindig akkor nyitottak egy ampullát, amikor összejött a tíz érdeklődő. Így minden adagot felhasználtak. Annyi volt az egyetlen gond, hogy ha 8-9 en ott voltunk, meg kellett várni a 10-ik embert. Minden rendben volt, az orvosok, nővérek jó fejek voltak.

