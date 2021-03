Kálmán Olga is kapott szombaton védőoltást

Ő is kapott behívót a szombati oltásnapra, amit később lemondott a kormány, de aztán mégis lehetett oltást beadatni.

Kálmán Olga volt tévés, a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja is kapott szombaton oltást, de Nemes Gábor, a párt politikusa is, erről Kálmán Olga számolt be a közösségi oldalán – írta meg a hvg.hu.

Fotó, címlapkép: Facebook/Kálmán Olga

A politikus korábban kapott sms-t a kormányzattól, hogy szombaton felveheti az oltását, ám utána ő is megkapta a tömeges oltás lemondásáról szóló újabb sms-t.

Ennek ellenére elment a korábban kijelölt fővárosi Gottsegen György Kardiológiai Intézetbe, és a következőt tapasztalta:

Volt oltóanyag, volt személyzet és szerepeltem a behívottak listáján. Azon a listán, amit a kormányszerv egyébként törölt...Csupa kedves, segítőkész, figyelmes orvos, nővér, katona fogadott a Gottsegen György Kardiológiai Intézet oltópontján. Ott már minden flottul, szervezetten, profin ment. Lehet, hogy csak a kormányt kellene kihagyni a rendszerből?

A lemondott oltásokkal kapcsolatban kialakult káoszról itt lehet olvasni bővebben, az oltással kapcsolatos hibákat pedig a 1818-as telefonszámon lehet bejelenteni.

A hvg.hu kérdésére szombaton egyébként az operatv törzs is elismerte, hogy az oltópontokra kiszálltották az oltásokat, így aki ott volt, az kaphatott a vakcinából.

Forrás: hvg.hu,