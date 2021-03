A cigaretta után szerdán bruttó 6-6 forinttal tovább emelkedik a benzin és a gázolaj ára a magyar kutakon is – írta meg a 24.hu.

Ahogy korábban megírtuk tovább emelkedik a cigaretta ára az országban, ehhez most csatlakozik a brutálisan növekvő árú üzemanyag is – számolt be róla a 24.hu.

A sorban tizedik áremelés után a 95-ös benzin átlagosan 428, a gázolaj pedig 435 forintba fog kerülni.

