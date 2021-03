Olyan sok a beteg a BKK-nál, hogy leállhat a metró

Annyira sok a beteg a 2-es metró vonalán dolgozók között, hogy ha még kettő ember megbetegszik, akkor lehet, hogy le kell állítani a metrót - mondta Tüttő Kata főpolgármester-helyettes az ATV műsorában.

Elmondása szerint az első és a második hullámban a közszolgáltatások nem voltak veszélyben, de ma ott tartunk, hogy

annyira sok a beteg a BKV-nál, metróforgalom-irányításban, villamosvezetők, buszvezetőknél, hogy nem biztos, hogy holnap is fog már járni a metró.

Tüttő szerint a közlekedés mellett veszélyben van a hulladékszállítás és a takarítás is. Azt is elmondta, hiába szervezte volna meg az oltási procedúrát a főváros, a kormány nem vonta be őket.

