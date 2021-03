Felháborító: Ha otthon marad gyermekével, és nem tud dolgozni, pénzt sem kap

Számos nehézséget szülnek az újabb korlátozások, amelyeket a koronavírus-járvány felerősödő terjedése miatt hozott meg a kormány.

Ezek alapján több üzlettípusnak is zárva kell tartania március 8. és 22. között – a virágüzleteknek március 9-től –, ami az egy éve tartó gazdasági nehézségek közepette újabb problémákat teremt.



Ráadásul az óvodákat és általános iskolákat is bezárták hétfőn, és egészen április 7-ig nem is nyitnak ki, ami azt jelenti, hogy sok szülőnek otthon kell maradnia, hogy gyermekét felügyelni tudja napközben.

A Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal szakértő ügyvédei ezt a két munkavállalói csoportot vizsgálta, hogy ki milyen juttatásra számíthat a következő hetekben.

Az első csoportba azok tartoznak, akiknek munkavégzési helye hétfőtől két hétre bezár, és nincs lehetőség a munkafeladatokat otthonról ellátni, ilyenek például a ruházati üzletben és a szépségiparban dolgozók. A másik csoportba azok tartoznak, akiknek azért kell otthon maradniuk egy hónapig, mert az óvodás, kisiskolás gyermek felügyelete miatt ez szükséges

– idézi a közleményük Szűcs Lászlót, a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal szakértő ügyvédjét, aki hozzáteszi, hogy ide tartoznak azok is, akiknek a munkáltatója a következő időszakban változatlanul üzemel, például élelmiszerboltok, gyógyszertárak, drogériák.

Az üzletzárással közvetlenül érintett munkavállalók esetében jogszabály írja elő, hogy két hétig szünetel a nyitvatartás, a szolgáltatás nyújtása, így csak az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak az üzletekben, például leltár esetén.

Ám ha nincs ilyen munkafeladat, munkavégzésre sincs lehetőség, és mivel ezt a munkáltató és a munkavállaló sem tudja befolyásolni, a zárás ideje alatt munkajogi értelemben olyan állásidőnek minősül, amelyért nem jár automatikusan munkabér.

Más a helyzet azoknál a munkavállalóknál, akik azért nem tudják elvégezni a munkájukat, mert az óvodák és az általános iskolák bezárása miatt otthon kell maradniuk a gyermekükkel, és onnan nem tudnak dolgozni.

Bár ez különös méltánylást érdemlő személyi körülménynek minősül, erre az esetre nem jár díjazás a munkavállalónak.

Ugyanakkor a szabadság kivételéről meg lehet állapodni ebben az esetben is, de a munkáltató is tehet egyoldalúan kötelezettségvállalást, hogy az otthon maradó munkavállaló munkabérének egy részét kifizeti, még akkor is, ha erre a munkajogi szabályok szerint nem köteles.

