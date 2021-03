Rövidesen nagy baj lehet a balassagyarmati kórházban is, március második felére elfogynak a szabad ágyak

A fideszes polgármester azt kéri, hogy ne a túlterhelt megyei kórházba szállítsák más megyékből a betegeket.

Két héten belül megtelhet koronavírusos betegekkel a balassagyarmati kórház

Csach Gábor, a város fideszes polgármestere, aki Facebook-oldalán rendszeresen ad pontos tájékoztatás a helyi járványügyi helyzetéről, vasárnap írt arról, hogy jelenleg 120 Covid-beteget gyógyítanak a kórházban, és közülük 14-en vannak lélegeztetőgépen.

A portál szerint a város kórházában megközelítőleg 240 koronavírusos beteg ellátására van kapacitás és 40 lélegeztetőgép áll rendelkezésre.

Mivel a településen nő a fertőzöttek száma, de sokan csak az első tüneteket követően egy-két héttel kerülnek kórházba,

a hónap második felére elfogyhatnak a helyek az egészségügyi intézményben.

Balassagyarmaton is berobbant az elmúlt hetekben a harmadik hullám, de a lap úgy tudja, még nagyobb problémát jelent, hogy a szomszédos megyékből is szállítanak ide fertőzötteket.

Csach Gábor hétfőn írt a Nemzeti Népegészségügyi Központnak, megkérve az intézetet, hogy más, kevésbé fertőzött megyékből lehetőség szerint ne a legfertőzöttebb megyei kórházakba szállítsák a betegeket.

Javaslata az, őket osszák szét a kevésbé fertőzött megyék intézményeibe, hiszen Balassagyarmaton várhatóan nagyobb szükség lesz a szabad ágyakra.

A 24.hu úgy értesült, a kórházban is az emberi erőforrás miatt aggódnak a leginkább, tehát nem is feltétlenül csak a szabad férőhelyek hiánya, hanem az orvosok, ápolónők túlterheltsége is nehézségeket okozhat a közeljövőben.

Valamelyest könnyít a helyzeten, hogy Balassagyarmaton egyetlen orvos sem mondott fel. Aki nem írta alá a szerződését, az vállalkozóként dolgozik tovább, hasonló a helyzet a nővérek esetében is.

