Zacher: egész családok érkeznek a kórházba, csonkán térnek haza

Zacher Gábor toxikológus sorozatfüggő lett a járvány alatt – egyebek mellett ez hangzott el a Kovididők nevű oldal videós kerekasztalbeszélgetésén.

Fotó: MTI Fotó: Bruzák Noémi

Zacher Gábor a videóbeszélgetésen 85-90 százalékos telítettségről beszélt a hatvani kórházban, ahol dolgozik.

Szerinte nagy rizikófaktorként van jelen az, ha valaki túlsúlyos, ez ugyanis megnehezíti az egyén életét, ha koronavírusos lesz.

„Sokkal súlyosabb állapotú betegekkel találkozunk, mint korábban: egész családok érkeznek, de sokszor csonkán térnek haza”

– mondta, megjegyezve, hogy

„mindannyian fáradtak a kórházban, de ki fognak tartani”.

Zacher Gábor úgy látja, tartós stresszhelyzetet eredményezett a vírus, amelyet csak úgy lehet megelőzni vagy megszüntetni, ha beoltatjuk magunkat.

Elmondta, hogy az otthonlét negatív hatással van a droghasználatra, a dohányzásra és az alkoholfogyasztára is.

„3-4 hónap alatt az ember felépítheti a maga alkoholfüggőségét”

– árulta el. Bár az pozitív, hogy a drogokhoz nehezebb hozzájutni, illetve feljebb is ment az áruk. Hozzátette: ebbe a kategóriába tartozik az online függőség, sőt a sorozatfüggőség is, amely őt is érinti.

