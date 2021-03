Kifullad az egészségügy: "Valahogyan dönteni kell. Lehet, hogy akit tegnapelőtt még gépre tettünk, ezután már nem fogjuk tudni"

Svéd Tamás intenzív terápiás szakorvos, a Magyar Orvosi Kamara titkára szerint egyre nagyobb a baj – írja a 444. A kórházakban egyre gyakoribb, hogy kénytelenek rangsorolni: kit engednek intenzív osztályra. Svéd Tamás szerint világos kritériumok mentén kellene meghozni ezeket a döntéseket.

Most arányaiban jelentősen több fiatal beteg van az intenzív osztályokon. 30-40 évesen is kerülnek be kísérőbetegségek nélkül, igen rossz állapotban, fulladva.