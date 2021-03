Ezek az emberek érdekeltek az 55 milliárdos kínai vakcinabizniszben

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön tette közzé Facebook-oldalán a kínai és orosz vakcinabeszerzésről szóló szerződéseket – írja a 24.hu.



Kép:Propeller

Az orosz vakcinákért 19,9 dollár, míg a Sinopharmért 30 euró + 5 százalék áfát fizet az állam. Utóbbiért a beszerzést lebonyolító Danubia Pharma Kft.-nek utalnak majd 57 milliárd forintot

A Danubia Pharma Kft. egy 2009-ben alapított, gyógyszer-nagykereskedelemmel foglalkozó cég, amelyet 2020. november 27-én került új tulajdonoshoz, a Syntonite Med Zrt.-hez. Erről a cégről csak annyit lehet a cégpapírok révén tudni, hogy vezérigazgatója ugyanaz a Tuza Máté, aki a Danubia Pharmát is vezeti.A Syntonite Med egy egészen friss alapítású cég: 2020. november 24-én hozták létre, a cégbíróság pedig három nappal később már be is jegyezte. Pont ugyanazon a napon, amikor a Zrt. megszerezte a Danubia Pharma 100 százalékos tulajdonrészét.

A Syntonite Med-et két magánszemély alapította, a budapesti Gergely Csaba Mátyás, valamint egy dunakeszi lakos, Kovács József. 2021. február 5-én, tehát pont egy héttel a kínai vakcinaszerződés aláírása után Kovács József kiszállt a cégből, tulajdonrészét pedig Tuza Máténak adta át.

Így jelenleg Gergely Csaba Mátyás és Tuza Máté fele-fele részben birtokolják a Danubia Pharma mögött álló Syntonite Med Zrt.-t.

Bár a kínai vakcinaszerződésben érintett cég vezetői és tulajdonosi háttere alapján nem rajzolódik ki semmiféle figyelemfelkeltő kötődés a Nemzeti Együttműködés Rendszerén belül, és politikusokhoz fűződő szálak sem látszódnak kirajzolódni, az alapításban és tulajdonosváltásokban résztvevő személyek kapcsolati hálója már sokkal árulkodóbb.

A Syntonite Med Zrt. cégbejegyzésével kapcsolatos eljárásokban Kovalenko Marianna, egyéni ügyvédet bízta meg az egyik alapító, Kovács József. Ám nem ő volt az egyedüli, aki az alapítással járó feladatokat intézte.

Az ő neve onnan ismerős, hogy ő volt az egyik alapítója az SRF Silk Road Zrt.-nek, amelynek vezérigazgatója Szeverényi Márk gyógyszerkereskedő lett, aki ezzel egy időben vált a Fourcardinal Tanácsadó Kft. résztulajdonosává. Ez azon cégek egyike volt, mellyel a Külgazdasági és Külügyminisztérium szerződést kötött a lélegeztetőgépek beszerzésére. A 444 cikke szerint az 1000 darabos beszerzésre szóló kontraktus értéke 17 milliárd forint volt, vagyis gépenként 17 millió forint. Szeverényi Márk testvére Szeverényi Ivonn Ildikó, akit Áder János a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté nevezett ki még 2020. júliusában. A valaszonline-t a tárca sajtóosztálya arról tájékoztatta korábban, hogy a nagykövet Budapestről végzett feladata „az innovatív termékeket és szolgáltatásokat exportálni kívánó magyar vállalkozások külföldi piacra jutásának segítése”. Még érdekesebb a történet, ugyanis Szeverényi Ivonn Ildikó diplomata férje nem más, mint Szabó László volt külügyminiszter-helyettes és amerikai nagykövet, jelenleg a kormánypárti sajtótermékek kiadó Mediaworks elnök-vezérigazgatója. A lap arra is felhívta a figyelmet, miszerint talán csak véletlen egybeesésről van szó, de Szabó 2020 áprilisában, a lélegeztető-beszerzések kellős közepén hagyta hátra a washingtoni missziót, kilépve a külügy kötelékéből. Az indok: „elfogadott egy felkérést a gazdasági szférából”. Sógora, Szeverényi Márk pedig pont ezzel egyidőben kötötte meg a 17 milliárdos lélegeztetőgép-szerződést a külüggyel.

Forrás:24.hu

Címlapkép:Propeller