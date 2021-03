Karácsony üzent és közzétette, hol nyitnának oltópontokat Budapesten: "Most már csak az kellene, hogy a kormányhivatal térjen észhez"

Karácsony Gergely megírta a Miniszterelnökségnek, hol nyitnának Budapesten oltópontokat – számolt be a 24.hu és a HVG. A főpolgármester szerint Budapest készen áll segítséget adni a kormányzatnak az oltási program felgyorsításához. A városvezető ezt már korábban jelezte a Miniszterelnökségnek, most az oltási helyszínek listáját is közzétette.

A szombathelyi háziorvosok után a fővárosban is önkormányzati oltópontokat szeretnének

- jelezte a budapesti főpolgármester annak kapcsán is, hogy a Vas megyei vezetés a kormányhivatallal egyeztetve oltópontokat jelölt ki a városban, és azt is jelezte, hogy az önkormányzat dolgozói besegítenek a háziorvosoknak az adminisztrációba és telefonálgatásba.

Most már csak az kellene, hogy a kormányhivatal térjen észhez, és adja meg a szükséges engedélyt. Hogy legyen végre bennük készség és képesség az együttműködésre és az együttérzésre.

– írja Karácsony Gergely a Facebookon. Karácsony szerint Budapest is készen áll segítséget adni a kormánynak az oltási program zökkenőmentessé tételéhez és felgyorsításához. A főpolgármester pénteken újabb levelet küldött a Miniszterelnökség illetékes államtitkárának. Ebben azt írja:

Az oltási programban jelenleg oltópontként résztvevő és esetlegesen később bevonásra kerülő fővárosi háziorvosi rendelők és szakrendelők kapacitásainak megerősítésére 10 új, a rendelőktől, szakrendelőktől független oltópontot hozunk létre a betegszállítást nem igénylő oltandók számára, amelyek működtetését a jogszabályi előírásoknak megfelelően vállalja az önkormányzat. A NEAK által kijelölt (esetlegesen a háziorvosok által odairányított) oltandók megítélése a helyszínen csak az olthatóság szempontjából történik. Az oltási pont technikai és személyi feltételeinek biztosításáról az önkormányzatok gondoskodnak. Tájékoztatom Államtitkár Urat, hogy a Fővárosi Önkormányzat által felállítandó oltópontok listája összeállt, az oltást végző egészségügyi szolgáltató kiválasztása folyamatban van, a feladatok infrastrukturális és humán erőforrásigényét felmértük, a beszerzéssekkel kapcsolatos előkészítő lépéseket megtettük. A Fővárosi Önkormányzat munkatársai által korábban a tesztelések szervezéséhez fejlesztett időpontfoglaló szoftver adaptálásának szükségességét felmértük, a módosítások programozását megkezdtük.

Az oltópontokat az alábbi helyszíneken tervezzük kialakítani:

- Budapesti Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. 4 telephelyén (Gellért fürdő, Lukács fürdő, Pesterzsébeti fürdő, Széchenyi fürdő): 6 oltópont

- BMSZKI Szabolcs utcai egészségügyi centrumában: 1 oltópont

- Városligeti Műjégpálya fogadócsarnokában: 1 oltópont

- Margitszigeti Palackozóüzem Rendezvényközpontban: 1 oltópont

- V. kerület Városháza Parkban: 1 (mobil) oltópont

- Újlipót Sport- és Tehetséggondozó Központban: 1 oltópont

Amennyiben további helyszínek bevonására is szükség lehet, a BMSZKI által működtett háziorvosi rendelőkben további 2-3 oltópont kialakítása is megoldható.

A főpolgármester azzal zárja a levelet, hogy

Nincs ellenzéki, meg kormánypárti oltópont, a kormány szálljon le végre a magas lóról, a teljesen megalapozatlan önteltség helyett vegye igénybe az önkormányzatok által kínált segítséget. Vagy adják oda a vakcinát, hogy megoldhassuk magunk!

