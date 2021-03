A 444 vetette össze az őszi és a mostani covid-statisztikákat.

A 444 összesítése szerint most egy olyan héten vagyunk túl, amikor

soha nem látott mennyiségű fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt (9 444, a második hullám teteje 6 819 volt),

A lap kiemeli, hogy soha nem kezeltek ennyi covidost kórházban, mint most (8 897-öt jelentettek szombaton, ősszel 8 045 volt a legtöbb kórházban lévő koronavírusos), és több mint három hete minden egyes nap új rekordot dönt a lélegeztetőn lévők száma is, most már átlépve az ezret (a második hullámban 674 volt a statisztikákban a legmagasabb mutató).

A lap napi adatokból készült heti összefoglalja is a járvány brutális növekedését mutatja. Az új fertőzöttek száma a múlt heti, már eleve rekordközeli szintről további 35 százalékkal emelkedett. A 444 hozzáteszi, hogy

kevesebb mint három hét alatt duplázódott meg a kórházban kezeltek száma, a lélegeztetőgépen lévőknél ehhez két hét sem kellett.

A lap azt írja,

a lélegeztetőn lévők magas száma azt vetíti előre, hogy az áldozatok száma a mostaninál is jelentősebb mértékben fog növekedni.

Mindeközben a kórházban dolgozó orvosok és a Magyar Orvosi Kamara titkára szerint is a teljesítőképessége határán van a magyar egészségügy.

Hétfőn léptek életbe az újabb szigorítások. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi főosztályának vezetője azt nyilatkozta ma, hogy még hetek telhetnek el, mire láthatóak lesznek a lezárások hatásai.

Forrás: 444