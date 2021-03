Keményen gyepálta a Fideszt a betelefonáló, így reagált minderre a közmédia riportere

Folyton közbevágott.

Fotó: Pixabay CCO

Különös beszélgetés hangzott el Kossuth Rádió március 9-ei adásában – erről számolt be a Telex, amely az egyik betelefonáló, Imre és a közmédia riportere által folytatott beszélgetést le is jegyezte. A sokféle témával foglalkozó műsor alapvetően a betelefonálókra épül. A vonal túloldalán általában idős emberek vannak, őket kérdezik a többnyire a kormányzati narratívához igazított témákról. A téma ezúttal a Fidesz és az Európai Néppárt frakciójának szakítása volt, a betelefonáló Imre mondandójának lényege pedig az volt, hogy

Miközben Imre előadta eszmefuttatását, a közmédia munkatársa többször vágott közbe, és igyekezett a kormánypártot gyepáló Imrét leszerelni. (A beszélgetést ezen a linken, 17:25-től lehet meghallgatni.)

Imre: „Hát, én nem teljesen értek egyet az előttem szóló szakemberrel, az Ágoston Sámuellel. (…) A Fidesz mai vezetői a KISZ és az MSZMP tagjai voltak. A Kövér László, a Pintér belügyminiszter úr, Áder János, stb, stb. (a műsorvezető megpróbál közbevágni) Én nem lepődöm meg, hogy a mostani Fidesz pálfordulást hoz létre, és mindig hátat fordít a támogatóinak.”

Itt a műsorvezető megint közbevág, a betelefonáló azonban végig szeretné mondani, de tudja, hogy nem sok idő van, „Nem, bizony!” – mondta a műsorvezető.

Imre: „Utána jött a Bibó-szakkollégium, oda tömörült a Fidesz mai vezetése, és Soros György pénzelte őket. Hát nem tudom, nézze, ez a rendszerváltás ideje, biztos emlékszik rá ön is, meg sokan mások is. Soros György pénzelte őket, (a műsorvezető megint közbevág) bocsásson meg, hadd fejezzem be, és utána a Fidesz belépett az európai liberális szövetségbe.” (1992-ben a Fidesz a Liberális Internacionálé tagja lett.)

Műsorvezető: „Az aktuális témához hogyan kapcsolódik ez?”

Imre: „Én ahhoz szeretnék hozzászólni, csak azt akarom mondani, hogy én nem lepődöm meg.”

Műsorvezető: „Tehát önnek az a véleménye, hogy nem lepődik meg. Értem, oké.”

Imre: „Azon, hogy a Fidesz ilyen pálfordulást hajt végre, és hogy szembefordul mindig a támogatóival.” (megint közbevág a műsorvezető) „Az európai liberális szövetségnek volt a tagja a Fidesz, ez arról volt híres, hogy nagy vallásellenesség volt, keresztényellenesség volt.”

Műsorvezető: „Nézze, Imre, most akkor nyilván idézhetnénk újra azokat a mondatokat, amiket egyébként már hallhatott ebben a műsorban, mások is elmondták. Tehát, ha azt mondjuk, hogy nemzeti szuverenitásunk nyilvánvalóan egy erős Európában érvényesülhet, és ha valaki azt mondja, hogy a szuverenitás már nem tartozik a modern kor Európájába, akkor én azt gondolom, és szerintem más is így van ezzel…”

Imre: „Nem-nem, bocsásson meg. Én ezzel egyetértek, hogy Magyarországnak egy erős, szuverén nemzetnek kell lenni, (egymás szavába vágnak) Tehát én nem lepődöm meg, hogy a Fidesz mindig ilyen pálfordulásokat végez.”

Műsorvezető: „Hát, nem tudom. Ez az ön véleménye. Én azt gondolom, hogy önnek ugyanúgy jár a szó…”

Imre: „Bocsásson meg, először a Soros György pénzelte őket, utána azzal is szembefordultak.”

Műsorvezető: „Hát, Imre. Nézze, én azt gondolom, hogy maradjunk az aktualitásoknál! Azt gondolom, hogy maradjunk a témánál, és hogy önnek mi a véleménye, meglátása… ez egy véleményműsor. Mi ezt meghallgatjuk, köszönjük szépen, hogy hívott minket.”