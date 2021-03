Ha egy társaság vagy kollégák egy légtérben maszk nélkül tartózkodnak, és valaki fertőzött, szinte garantált, hogy mindenki megkapja, holott korábban ez nem volt annyira biztos - nyilatkozta Szlávik János infektológus a Heti Naplóban.

Foto:YouTube / ATV Magyarország

Súlyos helyzetről számolt be a főorvos a Heti Naplóban, ahogy mondta, néhány napja száz százalkékos a Dél-pesti Centrumkórház kihasználtsága, az intenzív osztály is tele van.

Szlávik beszélt arról is, hogy a harmadik hullámban megváltozott a betegek csoportja is, hisz lelkileg is megterhelő azt látni, hogy mennyi a fiatal, sok a terhes nő és 30-40-es tüdőgyulladásos betegeket kell kezelni. Ráadásul, ahogy mondta,

A betegség kimenetele ritkán, még az ilyen fiatal, sokszor teljesen egészséges csoportban is végzetes lehet.

Fontos megjegyezni, hogya főorvos szerint még nem tartunk ott, hogy döntsenek a betegek ellátása között. Ettől még messze vagyunk.

Az AstraZeneca-val kapcsolatos nyugtalanító hírekről Szlávik azt mondta, hogy a

világ óvatos

és inkább felfüggesztik az oltást, amíg kivizsgálják az esetet. Mégis azt javasolja, hogy

Tessék benne bízni.

Forrás: Heti Napló

Címlapkép: YouTube / ATV Magyarország