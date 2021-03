Bezárt szabadság ünnep – Ez történt itthon március 15-én

Magányos rendzavaró, tüntetés a Kossuth téren, gumibottal gyomorszájba, egy sor videóra vett beszéd a közösségi hálón. Ez történt a bezárt nemzeti ünnepen.

Nehéz a szabadságot úgy ünnepelni, hogy be vagyunk zárva, ez derült ki a lezárt március 15-én, amikor az ünnep eseményeit már amúgy is meghatározták a jövő évi választás kérdései.

A kormánynak mindenről a járvány jutott eszébe

A kormány tagjai úgy jártak, mint Móricka a viccben, csak nekik mindenről a járvány jutott az eszükbe. Orbán Viktor azzal nyitott délelőtt, hogy úgy kell dolgoznunk a járvány megfékezésén, hogy egyszer az utódaink minket is úgy emlegessenek ennek kapcsán, mint a márciusi ifjakat, akik pedig a magyar szabadságért harcoltak.

Áder János kormányfő már némileg nagyobb képzavarba futott, amikor a járványról a tűztől vöröslő ég alja jutott eszébe az ünnepi beszédben, és a tűzvészt eloltó víz persze az oltás lenne ebben a költői képben. A beszéd amúgy is sok Arany János idézetet hozott, sőt nyomokban Jókai Mórt is tartalmazott.

A képzavar díjat természetesen a párt ügyeletes topkommunikátora Varga Judit nyerte el, akinek a "fényesebb a láncnál a kard" Nemzeti dal idézetről is az oltás jutott az eszébe, ahol allegorikus beszédében a kard az oltás, a lánc az elzárások metaforája. Bár Semjén Zsoltnak egy ünnepi interjúban az is eszébe jutott, hogy a határokon túli magyarokat is mi oltjuk majd be, nem az az állam, ahol élnek, ha gyorsan végeztünk a honi polgárokkal. Ambíciózus terv, ha a Napi.hu elemzését nézzük, ami szerint 600 ezer vakcina van beragadva itthon, amivel az oltási hatékonyságunk 30 országból a 20. helyen van Európában.

Az ellenzék közösen lépett

Az ellenzék ezúttal – nyilván a közelgő választások miatt – közösen lépett fel, és Facebook videóban tartottak rövid megemlékezést, aminek a fókuszában a szabadság állt, bár érdekes, hogy az ellenzéki pártok közül éppen a korrupciós ügyekben korábban leginkább érintett ellenzéki párt, az MSZP volt a legvadabb: "a tolvajokat és a csalókat kisöpörjük oda, ahova valók” – mondták.

Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere külön is értékelt, szerinte szelíd forradalom kell.

Voltak azért tüntetések is, a Kossuth téren a zászlófelvonáskor egy pénzbe tekert álarcos tüntetőt vittek el a rendőrök. A vírusszkeptikus Gődény is elindult, és a Mi Hazánk Mozgalom elnökét Tanberger Tibort állítólag gyomorszájon is vágták egy gumibottal eljárás közben. Dúró Dóra szerint ezzel beindult a rendőrterror, de a rendőrség is kiadott egy közleményt, ami szerint ez így pontosan nem igaz, például feljelentést sem tett senki a gumibotozás ügyében, ennek ellenére vizsgálják az ügyet. Ezek a tüntetések rendőri kísérettel, a Kossuth téren értek véget.

Díjak és egyetemi szabadság

Közben szalagokkal vontak be az egyetemi szabadságot éltetve szobrokat az országban az egyetemisták, és átadták az állami kitüntetéseket, díjakat is.

Sok a rendszernek kedves művész kapott idén is díjat, voltak közöttük a rendszernek kedves és egyben nagy művészek, és kisebbek is, de jónéhány szakmailag régóta várt díjazottnak is örülhettünk. Kásler miniszter kitüntette Stefka Istvánt és a Karthago zenekart, Rév Marcell operatőr pedig tiltakozásul a Freeszfe mozgalomnak adta át a díjat, és a vele járó pénzt. Kossuth-díjat kapott a korábban a Nemzet csótányaként is fellépő Nagy Feró, vagy a gitáros legenda Tátrai Tibor, a szintén legendás táncművész Frenák Pál, a népdalénekes Lovász Irén.

Az állam Széchenyi-díjat adott többek között Karikó Katalinnak, a koronavírus mRNS alapú vakcinák technológiájának szabadalmaztatójának, a mainzi BioNTech alelnökének, és átvehette a díjat dr. Merkely Béla a Semmelweis Egyetem rektora is.

És ez volt a nap, amikor Nemcsák Károly, mindenki Vágási Ferije is Magyarország Kiváló Művésze lett.

