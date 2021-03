Szeles és záporos idővel indít a kedd

Ugyan hosszabb-rövidebb időre kisüthet majd a nap, sok helyen lehet záporokra és erős széllökésekre készülni, a hegyekben hózápor is lehet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kedden a Tiszántúlon jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég, másutt erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap.

Fotó, címlapkép: Illusztráció/pixabay.com CCO

Napközben újra egyre nagyobb területen erősödik meg az északi, északnyugati szél, amelyet főleg a Dunántúlon és a Bodrogköz térségében viharos (ált. 60-75 km/h) széllökések is kísérik. A Bakony és a Balaton környékén ennél erősebb lökések is várhatók. A délutáni órákban a Dunántúlon és a középső országrészben kialakuló záporok (a hegyekben esetleg hódarazáporok) környezetében is előfordulhatnak 70 km/h-t meghaladó széllökések, sőt, egy-egy helyen kis eséllyel akár az ég is megdörrenhet.

A széllökések miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, valamint Somogy, Zala, Vas, Veszprém és Győr-Moson-Sopron megyékre elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki a meteorológiai szolgálat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 12 fok között várható, de a tartósabban felhős tiszántúli tájakon pár fokkal hűvösebb lesz. Késő estére 0 és +5 fok közé csökken a hőmérséklet.

Forrás: met.hu