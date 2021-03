Népszava: a kormányhivatalok elutasítják az ellenzéki városvezetők oltási felajánlásait

Érdekes módon ugyanakkor fideszes vezetésű helyeken már mehet az oltás az önkormányzatok által szervezett oltópontokon, míg ha ezt ellenzéki vezetésű városban vagy kerületben szeretnék, arra nincs ekkora fogadókészség.

A Népszava cikke szerint a kormányhivatalok elutasítják az ellenzéki vezetésű városok oltópontok kialakítására tett feljaénlásait, amelyekkel a rendelőkben kialakuló zsúfoltságot lehetne csökkenteni.

Kocsisné Karaf Mariann asszisztens beadja az orosz Szputnyik V koronavírus elleni vakcina első adagját egy páciensnek a Dél-pesti Centrumkórház oltópontján 2021. március 15-én

A lap emlékeztetett arra, hogy a napokban 27 szombathelyi háziorvos írt nyílt levelet, amelyben úgy fogalmaztak, hogy

(s)zándékainkkal teljes mértékben megegyezik az a törekvés, mely szerint a város közintézményeiben kialakítandó oltópontokon valósuljon meg minél több lakos Covid-19 elleni védőoltása. Háziorvosi rendelőink tömeges oltásra alkalmatlanok.

Ezzel a háziorvosok arra a vitára utaltak, ami a múlt héten alakult ki a szombathelyi ellenzéki városvezetés és a megyei kormányhivatal között, ugyanis utóbbi vezetője és a járási tisztifőorvos nem vizsgálták meg azt a 17 helyszínt, amelyeket az ellenzéki városvezetés felajánlott, mint oltópontokat. Így egyelőre ezeken a helyeken nem lehet oltásokat szervezni. Harangozó Bertalan kormánymegbízott ezen felül még egy közleményt is kiadott, amelyben zavarkeltéssel vádolta az ellenzéket.

A cikk szerint hasonló elutasításban volt része több fővárosi ellenzéki kerületi vezetőnek is. Déri Tibor, Újpest momentumos polgármestere a lapnak elmondta, 40 millió forintból alakítottak ki oltópontokat, ezeket március 6-án hitelesítették is. Használatukkal napi 600 embert tudnának beoltani, ezzel a jelenlegi hatékonyságot lehetne megduplázni. A kormányhivataltól a kerület felvetéseire nem érkezett válasz, a főpolgármester ajánlatait a cikk szerint komolytalannak minősítették kormányoldalról.

Déri Tibor azt is elmondta a Népszavának, hogy mikor március elején a a kormány által a hétvégére szervezett tömeges oltás befürdött, ő javasolta, hogy az Újpestnek szánt mennyiséget adják át a kerületnek, majd ők megcsinálják helyben a dolgot.

Válaszra sem méltattak: sem a kabinet, sem a szaktárca, sem a kormányhivatal nem reagált

- vázolta a kormányoldali hozzáállást a polgármester, aki szerint Újpesten még a 70 évnél idősebb krónikus betegek beoltását sem sikerült megfelelően megoldani.

A főváros még február közepén hozta nyilvánosságra a saját oltási tervét, a hónap végén pedig kérte Karácsony Gergely főpolgármester a Budapestnek járó vakcinamennyiséget – ezt nyilvánította komolytalannak György István államtitkár, az országos oltási munkacsoport vezetője (a fővárosi kormányhivatal korábbi vezetője).

"Karácsony Gergely a kormányzati oltási terv összeomlásakor Soproni Tamással, Terézváros polgármesterével és a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének társelnökével levélben ajánlotta fel Orbán Viktor miniszterelnöknek a budapesti kerületek segítségét: többek között új oltópontokat javasoltak. Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára válaszában feleslegesnek nevezte az ajánlatban foglaltakat, állítva, hogy a kormány oltási tervében kijelölt oltópontokon kívül nincs szükség újabb helyekre. Ennek ellenére Karácsony most vasárnap ismét felajánlotta a főváros segítségét, egyúttal kijelentve, „nincs ellenzéki, meg kormánypárti oltópont, a kormány szálljon le végre a magas lóról”

- olvasható a cikkben.

A Népszava szerint mindeközben több fideszes városvezető is arról számolt be az elmúlt hetekben, hogy milyen hatékonyan tudnak együttműködni a kormányhivatalokkal az oltások szervezésében. A XVI. kerületben keddtől az önkormányzat által felállított oltópontokon is megkezdődik a vakcináció, már ha lesz elég oltás, mert az nemcsak Újpesten, de Újbudán is hiánycikk a lap szerint. Utóbbit a Népszava arra alapozva írta meg, hogy a XI. kerület ellenzéki alpolgármestere, Bakai-Nagy Zita arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy a Szent Kristóf szakrendelőbe március eleje óta nem szállítottak vakcinát, de a XIII. kerületben is van hasonló helyzetben rendelőintézet.

