Szlávik szerint nyugodtan be lehet adni mindenkinek az AstraZeneca vakcináját

A Dél-pesti Centrumkórház infektológusa a Kossuth Rádió kedd délelőtti műsorában válaszolt hallgatói kérdésekre. A szakember beszélt az AstraZeneca védőoltásról is, amelyet már Európa több országában már felfüggesztettek.

Fotó: MTI

Aki már megkapta, nyugodtan fogadja el másodszorra is. A gyógyszergyártók persze óvatosak, de eddig semmilyen jel nem utal arra, hogy aggódni kellene bárkinek is, ha csak normális oltási reakciói voltak, azaz láz, fejfájás vagy fáradékonyság. Magyarország egyelőre úgy döntött, hogy nyugodtan beadathatja magának mindenki a második oltást is.