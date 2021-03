Megszólalt a volt országos tisztifőorvos a kormány oltási tervéről: "A saját maguk által felállított sorrendet is felrúgták az első pillanatban"

A kormány a saját maguk által felállított oltási sorrendet is felrúgta már az első pillanatban – mondta Falus Ferenc, volt országos tisztifőorvos a Magyar Narancsnak adott interjújában.

Fotó: ATV

Vannak még idősotthonok, ahol nem oltottak, ezenkívül rengeteg 65 és 85 éves közötti ember vár oltásra, miközben húszas éveikben járó makkegészségesek is megkapták már, mert a nyilvántartásban krónikus betegekként szerepelnek, csak ők erről elfelejtettek tudomást szerezni.

Hozzátette:

Megzavarta az oltási rendet az oltóanyagok indikációs köre is, amely időről időre változik. Most már világos: a felhasználható oltóanyagot azonnal be kell adni, s nem szükséges félretenni a második adagot. Ezek az időközök úgy alakultak ki, hogy a gyártók igyekeztek minél hamarabb letudni a harmadik fázisú vizsgálatot, ezért a lehető legrövidebb időben szabták meg a második oltás esedékességét. Ugyanakkor már az első is nagy mértékben visszafogja a járvány terjedését, és az oltottakat remélhetőleg megvédi, statisztikailag pedig biztosan megvédi a halálos szövődményektől.

Falus szerint az oltási terv első lépéseként a 2009-es nemzeti pandémiás tervet frissíteni kellett volna.

Eleve 2010 után is folyamatosan karban kellett volna tartani, de azóta sem nyúltak hozzá. Viszont 2014-ben elbocsátották az utolsó ezzel foglalkozó szakembereket is. Ha addig nem foglalkoztak is vele, 2020 februárjában mindenképpen rohamosan aktualizálni kellett volna.

Falus szerint házhoz is lehetne vinni az oltást.

"Csak meg kell szervezni. Ki kell alakítani oltócsoportokat, szükséges megerősíteni a háziorvosok stábját adott esetben önkéntesekkel, akik telefonálnak, adminisztrálnak, egyeztetnek. Már régen ki kellett volna képezni őket"

- mondta a szakértő a lapnak.

Hozzátette:

Normális országokban az oltási sort elkészítik, azt megvitatják a szakmával, utána a társadalommal, majd a kormány ezt beterjeszti az Országgyűlésnek. Az oltási sorrendhez hozzárendelik a módszert: hogy a tömeges oltásokat miként oldják meg a nagyvárosokban, a kistelepülésekre hogyan juttatják el az oltóanyagokat, vagy azokhoz, akik nem tudnak otthonról kimozdulni, fekvőbetegek satöbbi. Németországban ezt a munkát tavaly ősszel elkezdték.

