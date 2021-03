Totális káoszra utal a Védettségi Igazolvány, olyan is megkapta aki nem kérte, nem kapott oltást és beteg se volt

A történetet Hadházy Ákos osztotta meg a Facebookon, és úgy néz ki van pár nem is olyan apró probléma a Védettségi Igazolvánnyal.



Fotó:Facebook

És amit már tudtunk eddig is:

Közben érkezett egy frissítés is, amely még inkább a totális káoszra utal a politikus szerint:

FRISSÍTÉS: többen jelezték, hogy az ő kártyájukon szerepel az oltás időpontja, de nincs lejárati idő. Úgy tűnik, kétféle kártya létezik, az oltottaké korlátlan idejű,a bizonyítottan átesetteké 4 hónap. De ettől még a fenti eset akkor is totális káoszra utal. Még egy vicces esetet is kaptam: valaki EGYSZERRE két kártyát is kapott, egyet az oltás, a másikat a sok hónapja elszenvedett fertőzés jogán.