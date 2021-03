Kiderült, hogy miért ölte meg sebészollóval a támadója az 54 éves tanárnőt a Covid-osztályon

Egy ámokfutó múlt szombaton egy sebészollóval esett neki a lélegeztetőgépen lévő Mariannának.

A támadó az asszony mindkét szemét, az agyát és a mellkasát is súlyosan megsebesítette. A Blikk megkérdezte egy közeli hozzátartozóját a példátlan esetről.

Tudjuk és tapasztaljuk, mennyien aggódtak Mariannáért és milyen sokakat megrázott az, ami vele történt. Ezért pár gondolatot megoszthatok róla az olvasókkal, hiszen nekünk is fontos, hogy úgy emlékezzenek rá, amilyen valójában volt. Egy tiszta szívű, áldozatkész embert veszítettünk el, aki soha a légynek sem ártott. A családjának és a munkájának élt, utóbbit a hivatásának tekintette és mindig is úgy állt hozzá. Egy budapesti általános iskolában tanított matematikát, és szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy a diákjai nagyon szerették. Több volt ő, mint tanár, egy igazi pedagógus volt, aki legalább annyira törődött a gyerekek lelkével, mint a tananyaggal

– mondta megrendülten a Blikknek Marianna egyik családtagja.

A cikkből az is kiderült, hogy a támadója is az osztályon feküdt, és végzetes ámokfutása előtt más betegekre is rátámadt.

Az még nagy kérdés, hogyan került hozzá a sebészolló, amelyet csak az orvosok és a nővérek használhatnak.

Miután elkövette a támadást, egy biztonsági őr megpróbálta feltartóztatni, ám dühében őt is megsebesítette. Végül a rendőrök a kórház udvarán kapták el. A nyomozási bíró előtt nem tett vallomást, csak annyit közölt, hogy nem emlékszik semmire. A lap információi szerint a támadó rendszeres drogfogyasztó volt, valószínűleg az elvonási tünetek hatása alatt cselekedett.

Az elkövető jelenleg az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben van.

