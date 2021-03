Magyarországon oltás nélkül is lehetünk védettek – Jönnek-mennek a plasztikkártyák

Egyelőre nagy a fejetlenség az oltási igazolványok körül Magyarországon. Egyre többen jelentik például, hogy úgy kapják meg a kártyát, hogy még nem oltották be őket – írja a Blikk.

Az egyik legkínosabb példa az volt, amikor egy koronavírusfertőzésben elhunyt betegnek is kipostázták a védettségi igazolást. De a közössédi médiában számtalan hasonló bakiról számolnak be. A Blikk most egy olyan esetről írt, amikor egy fiatal zeneszerző és felesége úgy kapták meg a plasztikkártyájukat, hogy még nem kaptak oltást.

„Én kétszer, a feleségem egyszer volt Covid-teszten az elmúlt egy évben, mindegyik negatív lett – kezdte Ákos. – Az egyik szűrésre együtt mentünk még tavaly decemberben, az ünnepek előtt. Rokonlátogatásra készültünk, de mindketten rosszul éreztük magunkat. A helyszíni, majd a három nappal később érkező PCR-teszt sem mutatott ki fertőzést, de valószínűleg valami hiba csúszhatott a gépezetbe, mert a most megkapott kártyák június 23-ig érvényesek, azaz pont lefed fél évet" – mondta el a férfi.

Az hiba egyébként mélyen felháborította a házaspárt, hiszen jogosan merült fel bennük a kérdés, hogy ha velük megtörténhet, akkor vajon mennyien mászkálnak érvénytelen igazolvánnyal – akik között akár fertőző betegek is lehetnek. Így a férfi emberi életek veszélyeztetése miatt feljelentést tett Orbán Viktor miniszterelnök ellen.

