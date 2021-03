Megvan, melyik koronavírus-mutáció a domináns Magyarországon

„Az oltásokkal és a járványügyi intézkedésekkel le fogjuk győzni mindegyik mutáns vírusvariánst” – mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa, Szlávik János.

Szlávik János közölte: a járványügyi helyzet tovább súlyosbodik, egyre több a fertőzött és a halottak száma. Hozzátette: a korábbi hullámok tapasztalata, hogy a szigorító intézkedések bevezetésétől néhány hétnek el kell telnie, hogy azok eredményei látszódjanak.

Valószínűleg még ebben a stádiumban vagyunk, és ez az oka annak, hogy egyre több fertőzöttet találunk.Magyarországon is az angol mutáns a domináns, amelyik sokkal jobban terjed emberről emberre, súlyosabb megbetegedéseket okoz, fiatalabbakat is meg tud támadni, és halálosabb, mint a korábbi variánsok.

„Európában és Magyarországon is a különböző mutáns vírusok terjedése vezet a fertőzésszám növekedéséhe” – mondta arra is kitérve, hogy Magyarországon a brit variáns mellett találtak már dél-afrikai és cseh változatot is.

Álláspontja szerint Magyarországon tovább kell oltani, hogy a legtöbb ember megkapja legalább az első oltást. Közölte azt is, hogy azokban az országokban, ahol sokat oltanak, elkezdett csökkenni az esetszám, illetve a kórházba kerülők és a halálos áldozatok száma is, ezért az emberek, ezt látva, sokkal jobban bíznak a vakcinákban.

