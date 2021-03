444: masszőröket és gyógytornászokat is bevontak már az intenzíves ellátásba egy budapesti kórházban

A lap értesülései szerint van olyan fővárosi intézmény, ahol az intenzíves ellátásba már minden elérhető embert, így a masszőröket és gyógytornászokat is bevonták.

A 444 cikke szerint egyre aggasztóbb híreket hallani az intenzív osztályokról, hiába értékelte úgy pár napja Orbán Viktor, hogy megnyugtató híreket kapott a kórházigazgatóktól múlt héten.

A kormany.hu által közreadott képen koronavírussal fertőzött, lélegeztetőgépre kötött beteget lát el egy védőfelszerelést viselő orvos az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben kialakított izolációs teremben 2020. április 21-én.

A lap szerint az egyik budapesti kórházban már gyakorlatilag minden felszabadítható dolgozót az intenzívre küldtek, hogy ott segítsék az orvosok és szakápolók munkáját. Így most ott dolgoznak azok a műtősök, sebészek, aneszteziológusok, akik a halasztható műtétek felfüggesztésével szabadultak fel, de a cikk szerint mellettük dolgoznak a gyógytornászok és masszőrök is, akiket az emberhiány miatt hívtak be.

A 444 szerint már tavaly év végén is szükség volt egyszer a más osztályokon dolgozók bevonására, azonban az akkor még önkéntes alapon történt,. Mostanra viszont utasítást kaptak, hogy az intenzívre kell menniük dolgozni. Felmentés az idősek és a kisgyermekes szülők kaptak, illetve olyanok, akiknek a munkájára a nem covidos betegek ellátásánál is szükség lehet.

"Az egészségügy teljesítőképességének a plafonját azoknak a szakápolóknak a száma határozza meg, akik értenek az intenzíves terápiák elvégzéséhez. Ilyen szakemberből pedig kevés van. Ezért van az, hogy hiába nyugtat a kormány további szabad ágy- és lélegeztetőgép-kapacitásokkal, akár még humánerő-kapacitásokkal is, a szakápolók munkáját nem lehet pótolni"

A lap szerint a más osztályokról átvezényeltek abban tudnak segíteni, hogy az egyszerűbb feladatok ellátásával – gépek ellenőrzése, gyógyszerek előkészítése, betegek mozgatása – tehermentesítik a szakápolókat, akiknek a munkáját nem is tudnák átvenni, hiszen azt több éves munkával lehet csak elsajátítani.

A 444 úgy értesült ,a kapacitásbővítés ötletét is eléggé felháborodva fogadták, mert hiába rendeznek be még egy intenzíves szobát, ha nincs rá képzett szakember. Míg más országokban egy betegre jut két szakápoló, ez Magyarországon "békeidőben" is fordítva volt, itthon egy szakápolóra jutott két beteg a leggyakrabban. Most viszont ennek a két-háromszoroást, 5-6 beteget kellene egy szakápolónak ellátnia, melléjük álltak be a segédápolók.

Az intenzíveken dolgozó személyzet egyre jobban ki van merülve a cikk szerint – hasonlóról beszélt szombaton az RTL Klub Híradójának a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöke, Szabad Zoltán is.

Svéd Tamás intenzíves terápiás szakorvos egy korábban a 444-nek adott interjúban így írta le, hogy a korlát nélküli bővítés hogyan megy a betegek kárára az intenzív osztályokon:

Megpróbálkozom egy példával: százan ülnek egy zuhanó repülőn, van húsz ejtőernyő. Széttéphetem és összevarrhatom őket másként, csinálhatok kisebbeket. Megoldhatom, hogy 30 ember kapjon ejtőernyőt, így ennyien élnek túl, de néhányan nagyon össze fogják törni magukat. Adhatok 40 embernek is ejtőernyőt, akkor 25-en fogják túlélni a becsapódást, de még mindig megmentettem plusz öt életet az eredeti 20-hoz képest, a 30-nál már öttel kevesebbet. Ha viszont 50 embert próbálok megmenteni ugyanígy, mindnyájan meg fognak halni. Ezt a határt nem szabad átlépni az intenzív ágyak bővítésekor.

