Viharos széllel indul a hét, hózáporok is lehetnek

Továbbra sem mutatja meg a szebbik arcát a tavasz, a Balaton környékén és a Nyugat-Dunántúlon, valamint Észak-Magyarország jó részén a széllökések miatt figyelmeztető előrejelzés van érvényben.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint hétfőn napközben hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett erőteljes gomolyfelhő-képződésre lehet számítani.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Elsősorban a középső és a déli országrészben alakulhatnak ki hózáporok, néhol havaseső-zápor, zápor is. A lehulló hóréteg általában lepel, lepel – 1 cm körül alakul. Ettől több intenzívebb (hó)záporos csapadék környezetében hullhat. Az északnyugatira, északira forduló szél reggel a Balaton partjainál, később a Dunántúlon már nagyobb területen is viharossá fokozódik (Alpokalja, Nyugat-Dunántúl). Délután már északkeleten (Zemplén, Bodrogköz) is kialakulhat egy-egy viharos lökés. A legerősebb lökések 60-75 km/h között várhatók, estére csendesedik a szél.

A széllökések miatt a meteorológiai szolgálat elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki hétfőre Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Komárom-Esztergom, Veszprém, Zala, Somogy, Vas és Győr-Moson-Sopron megyékre. Elsőfokú riasztás is érvényben van a Balaton körüli járásokban, a Bakonyt rintő járások egy részében, valamint Zalaegerszeg és VAsvár járásokban.

Késő délután, este összeesnek a gomolyfelhők, az ország nagy részén kiderül az ég. Az északi szelet erős, főleg a Nyugat-Dunántúlon, valamint északkeleten viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 6 és 9 fok között várható. Késő estére -2 és +3 fok közé csökken a hőmérséklet, és az ország döntő részén kiderül az ég, és mindenütt megszűnnek a hózáporok. A szél mindenütt mérséklődik. A hőmérséklet hajnalban -8 és -1 fok között alakul.

Kedden napos időre lehet számítani, majd délután sok gomolyfelhő képződik. Helyenként előfordulhat hózápor, havaseső-zápor. Az északnyugati, északi szelet több helyen kísérik erős lökések. A csúcshőmérséklet 7 és 13 fok között várható.

Forrás: met.hu