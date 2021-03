Vona Gábor szerint ha most kellene fogadnia, nem mondaná, hogy lesz kormányváltás

A Jobbik volt elnöke szerint még nem látja erre képesnek az ellenzéket.

Az ATV-hez tartozó Spirit FM Harcosok Klubja vendége volt Vona Gábor, a Jobbik korábbi vezetője, aki többek között arról beszélt, hogy jelenleg csak a Demokratikus Koalíció az, amelyik politikai pártként viselkedik a Fideszen kívül a hazai politikai térben.

(...) Szervezeti szinten, aktivisták terén, stratégia kérdésében, vezetettségben, kommunikációban is nagyon tudatos, ami a DK-nál történik. És ez nem most kezdődött, hanem hosszú évek munkája érett be