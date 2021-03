444: Önkénteseket toboroznak az intenzív osztályokra

Győr-Moson-Sopron megyében az orvoskamara területi szervezete toboroz, de a fővárosi Semmelweis Egyetem klinikáján is nagyon várják az önkénteseket, akiknél még az sem kizáró akadály, ha nincs egyéségügyi végzettsége, vagy tapasztalata.

A 444 cikke szerint a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron megyei szervezete 3-4 órás tréninget szervez azoknak, akik egészségügyi szakképesítés nélkül segítenének ellátni a covidos betegeket az intenzív osztályokon.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A képzés a lap szerint a következő ismereteket nyújtja:

- Alapismeretek a COVID betegségről.

- A védőfelszerelések helyes használata.

- A COVID betegek észlelése. Vérnyomás, Oxigén szaturáció, hőmérséklet, légzésszám, pulzus meghatározása, éberség megítélése.

- Oxigén adása különböző eszközökkel, ennek ellenőrzése.

- Fekvő, ülő beteg itatása, etetése.

- Alap kommunikációtréning a beteggel, szakszemélyzettel, hatékony viselkedés hierarchikus rendszerben, stresszhelyzetben.

- Ágyazás, ágyneműcsere, segédkezés pelenkázásnál, betegmozgatásnál.

Az önkéntes munkára lehetőleg fiatal, fizikailag és mentálisan erős, erkölcsileg feddhetetlen embereket várnak, akik hajlandóak nehéz körülmények között, védőfelszerelésben dolgozni valamelyik megyei kórházban. Legjobb esetben olyanokat keresnek, akik már átestek a koronavíruson az elmúlt hat hónapban, vagy már beoltották őket – vagy vállalják a fertőzésveszélyt. A jelentkezők nem lehetnek 45 évesnél idősebbek a cikk szerint.

A kamara ugyanakkor azt nem garantálja, hogy aki elvégzi a képzést, azt alkalmazni is fogják, ez a "kórházak vezetőségén és a hatóságok együttműködésén fog múlni". A munkaidőről és a juttatásokról mindenkivel külön fognak egyeztetni a cikk szerint.

Az orvoskamara győri szervezetén kívül a 444 szerint önkénteseket keresnek a Semmelweis Egyetem klinikájára is. Ott leginkább orvostanallgatókat, vagy ápoló- vagy mentőtiszt hallgatókat keresnek, de ha valakinek van egészségügyi végzettsége és más területen dolgozik, azokat is szívesen látják. De ha nincs egészségügyi végzettsége valakinek, vagy nem tanul ilyen területen, az se csüggedjen, ők is mehetnek önkéntesnek.

A cikk szerint a túlterhelődő kórházakban nagy problémát jelent a szakképzett ápolók hiánya, mivel az ő számuk határozza meg az egészségügy teljesítőképességének határát is. Az önkéntesek nem fogják helyettesíteni a szakképzett ápolókat, de olyan feladatok terhét levehetik a vállukról, amelynek nem igényelnek szakképesítést.

Segédápolóknak egyébként már most is más osztályokról vezényelnek át embereket az intenzívekre (van, hogy gyógytornászokat és masszőröket is), és bár lassan hetek óta hallani a hazai egészségügy aggasztó híreiről, Gulyás Gergely miniszter ezeket múlt csütörtökön álhíreknek nevezte.

Forrás: 444