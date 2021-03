Végre pontos feltételt mondott a nyitásról Orbán Viktor

A miniszterelnök családügyi civil szervezetekkel tanácskozott az Egyszülős Központ budapesti épületében, itt mondta el a feltételt.

Új videó jelent meg kedden délelőtt a miniszterelnök Facebook oldalán, és a HVG.hu vette észre, hogy az egyébként családokról szóló beszélgetésben Orbán Viktor a nyitás feltételét is elmondta.

A miniszterelnök családügyi civil szervezetek képviselőivel – Fotó: MTI/Fischer Zoltán

A miniszterelnök beszélgetésének központjában természetesen a családok helyzete volt, ahol elmondta, hogy nemcsak a társadalmat kell újranyitni, hanem a családokat is, mert őket is megviselte a hosszú összezártság. Itt mondta el, hogy akkor jöhet el a nyitás, ha minden 65 év feletti magyart beoltottak már, amitől egyébként nem is vagyunk olyan messze.

Forrás: HVG.hu