Magyar Orvosi Kamara elnöke: a patikán és az élelmiszerüzleteken kívül mindent be kellene zárni

Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke, Kincses Gyula az eddigi korlátozásoknál is szigorúbb intézkedéseket vezetne be legalább két hétig.

Fotó: Christof STACHE / AFP

Szerinte csak ezután lehetne beszélni a lehetséges nyitásról – mondta az InfoRádióban az elnök.

– nyilatkozta Kincses Gyula a rádióban.

A MOK újabb üzletek bezárását tartja indokoltnak, és arra kéri a lakosságot: tudatosabban szervezze meg a bevásárlásokat, kerülje a társaságot és a tömegközlekedést.

A orvosi kamara a hétfői közleményében többek között azt írta: a járvány legyőzéséhez szükséges, hogy a lakosság fegyelme ne lankadjon. Kincses ehhez annyit tett még hozzá, hogy szerinte „inkább legyen egy rövid, de nagyon szigorú zárás, mint elhúzódóan egy félig zárt és félig eredményes világ”.

„Élelmiszerbolton, patikán kívül gyakorlatilag mindent be kellene most zárni. Drogéria minek? Az alapvető tisztálkodási, higiéniás felszerelések mind kaphatók az élelmiszerboltokban is. És az emberek szervezzék észszerűen a vásárlásukat, ne legyen az, hogy ma berohanok egy vajért, holnap egy kiló kenyérért, hanem heti bevásárlásokat szervezzenek, minimalizálják a boltban való tartózkodást!”