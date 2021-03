Kimászott a kórház tetejére egy koronavírusus beteg

Tűzoltók mentették meg annak az idős férfinak az életét, aki kimászott az ablakon a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Covid-osztályán.

Azt egyelőre nem tudni, mi volt a szándéka a zavart férfinak.

akiknek végül sikerült rábeszélniük az együttműködésre, így férfi önként beszállt az emelőkosárba.

A szemközti házból és az utcáról is többen is végignézték a jelenetet. Kiabáltak neki, hogy nyugodjon meg, de akadt olyan is, aki hangosan biztatni kezdte, hogy ugorjon