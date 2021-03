Nem csillapodik a járvány Magyarországon.

7587 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 593 710 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 249 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 18 952 főre emelkedett – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalán.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 381 807 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 192 951 főre emelkedett.

11 805 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1423-an vannak lélegeztetőgépen.

A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban – írja a kormányzati portál. Az eddig regisztrált 65 év felettiek 65%-a már megkapta az oltást, a többiek is hamarosan sorra kerülnek. A következő egy hét oltásaihoz már kiszállították a vakcinákat. A kórházi oltópontokon Pfizerrel, a háziorvosoknál Sinopharmmal, AstraZenecával, és Modernával folytatódik az oltás. Éjjel újabb 180 ezer adag második oltáshoz szükséges Szputnyik vakcina érkezett. A kormány mai is ülésezik, értékeli a járványügyi helyzetet és dönt a szükséges intézkedésekről.

