Hiába sértette meg a kaszinó a járványügyi szabályokat, nem indít eljárást a rendőrség

Elutasította a rendőrség a Momentum feljelentését, amit a párt a lap cikke alapján tett a Las Vegas Casino ellen írja a Telex.

Március elején készítettek rejtett kamerás felvételeket az egyik legforgalmasabb budapesti kaszinóban, miután azt a járvány második hulláma alatt sem zárták be.



A felvételek alapján a vendégek az orr vagy áll alatt viselték a maszkot, és egymást taposták a bejáratnál, a rulett asztalnál, vagy a még több embert vonzó tombola sorsolásnál.

Az V. kerületi Rendőrkapitányság szerint ez így mégis rendben volt. A Telexnek küldött válaszban azt írták:

mivel a hatályos jogszabályok alapján a kaszinó nem minősül üzletnek, vendéglátó üzletnek vagy a jogszabályban nevesített szabadidős létesítménynek, így a kérdéses időszakban nem terjedt ki rá a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló kormányrendelet

Így aztán szabálysértést sem tudtak megállapítani, ezért

a feljelentés elutasításáról hoztak határozatot

A kormány március 4-én jelentette be, hogy a harmadik hullám alatt milyen újabb szigorításokat vezetnek be. Ez már érintette a kaszinókat is, így március 8-tól ezeknek az egyébként vendéglátóipari egységnek nem minősülő üzleteknek is zárva kell tartaniuk.

