Távozik a BKK igazgatóhelyettese

Március végén távozik Fendrik László, a BKK tavaly kinevezett vezérigazgatója, jelenlegi igazgatóhelyettese, erősítette meg a Telex információit Walter Katalin, a cég vezérigazgatója.

Már az utódját is lehet tudni: Szarka Zsolt személyében tapasztalt menedzser érkezik új vezérigazgató-helyettesként Fendrik László helyére.

Szarka Zsolt a Magyar Posta vezérigazgatója volt 2013 és 2016 között, emellett felsővezetőként dolgozott az OTP-nél és az FHB csoportnál is. Kiemelten foglalkozott komplex IT-rendszerek bevezetésével, összefüggő projektek irányításával.

Fendrik Lászlót 2020. május 5-i hatállyal nevezte ki Karácsony Gergely főpolgármester megbízott vezérigazgatónak, akitől elsősorban azt várta, hogy a nehéz pénzügyi körülmények között is biztosítsa a BKK kiegyensúlyozott szervezeti működését, illetve folytassa a budapesti közlekedés fejlesztése érdekében megkezdett munkát. A tényleges vezérigazgató azonban 2021. januárban Walter Katalin lett, aki most is betölti a tisztséget.

