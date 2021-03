A koronavírusban elhunyt tanár lánya a Telexnek: "Apukám halála felfoghatatlan, tragikus"

Két nap alatt nagypapáját és édesapját is elvesztette F. Tóth Anna, a Fazekas Mihály Gimnázium 54 éves tanárának lánya. A Telex szerint a budapesti középiskola történelem szakos tanára a beszámolók szerint egészséges volt, március 24-én azonban belehalt a koronavírus okozta szövődményekbe.

Fotó: fazekas.hu

F. Tóth Zoltán lánya, F. Tóth Anna levelet küldött a Telexnek, amelyben beszámolt arról is, hogy édesapja hetente bejárt az iskolába még a lezárások időszaka alatt is.

„Apukám heti rendszerességgel járt be az iskolába az online oktatás mellett is, egészen a betegségéig. És sokszor hangoztatta, hogy életveszély így tanítani, de hivatástudata, diákszeretete mindig vitte előre a legnehezebb pillanatokban is”.

- írta az elhunyt tanár lánya, F. Tóth Anna. A Telexnek írt levelét most idézzük szó szerint:

„Apukám halála felfoghatatlan, tragikus, nem tudom, hogy hiányával hogyan fogok majd együtt élni. Különösen úgy, hogy édesapja, a nagypapám másfél nappal korábban hunyt el, szintén a Covid-19 szövődményei miatt. Apa elvesztése arra valóban felhívja a figyelmet, hogy a tanárok mekkora veszélynek vannak kitéve akkor, ha beoltatlanul kell utazniuk, bejárniuk az iskolába, közösségbe. Mert senkiben ne legyen kétség, Apukám heti rendszerességgel járt be az iskolába az online oktatás mellett is, egészen a betegségéig. És sokszor hangoztatta, hogy életveszély így tanítani, de hivatástudata, diákszeretete mindig vitte előre a legnehezebb pillanatokban is. Azonban ha jól olvastuk, rajta kívül már hatvannál is több pedagógus hunyt el a covid szövődményei miatt. Éppen ezért mi, a családban úgy érezzük, hogy ezzel a témával csak úgy lenne fair foglalkozni, ha az összes, a Covid-19 miatt elhunyt tanár nevét leírná mindenki, mert bizonyára ők is remek emberek voltak, gyermekek, apák, anyák és pedagógusok. Mindenki vigyázzon magára!”