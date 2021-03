Rusvai Miklós virológus az ATV Híradónak elmondta, hogy a koronavírus-járvány a napokban tetőzik nálunk, azonban a szennyvíz adatok biztatóak és áprilisra csökkenésre számíthatunk.

A szakértő szerint ha az oltás jól halad, akkor április végére, május elejére elérhetünk Magyarországon egy olyan átoltottságot, ami biztonságot jelent. Hozzátette, a 11. heti szennyvízadatok annyira biztatóak voltak, hogy Müller Cecília vissza is küldte újabb vizsgálatra a mintát.

Ha az átfertőzöttek számát is figyelembe vesszük, olyan jó eredményeket érhetünk el itthon, hogy Rusvai szerint május végére levehetjük a maszkot, nyárra pedig elfelejthetjük a koronavírust, ahogy tavaly is.

Szerencsés lenne a pedagógusok immunizálása, mielőtt az iskolák újra nyitnak

– nyilatkozta Rusvai az ATV Híradónak, ám ez politikai döntés, és bár szakmailag nem indokolatlan, nem is abszolút szükséges szerinte.

A két új védőoltással kapcsolatban a virológus elmondta, hogy megbízhatóak és minden új sokat jelent, de be is kell adni ezeket. Továbbá elmondta, hogy az oltottak magas száma nem jelenti az immunizáltak magas számát is, de az elmúlt három hétben pörögtek fel az oltások, még legalább három hét, mire ezeknek az oltásoknak a hatását látjuk is.

Rusvai szerint azért a fiatalokat támadja most a vírus leginkább, hiszen az idősek már be vannak oltva.

Forrás: atv.hu

Címlapkép: Pixabay