Pénteken mutatta volna be a Gulyás Márton fémjelezte Partizán videócsatorna az SZFE-n történtekről szóló, 98 órányi forgatott nyersanyagból készült 110 perces dokumentumfilmet. A Partizán betiltásról, a Freeszfe személyiségi jogokról beszél.

Eredetileg péntek este debütált volna az interneten a Partizán Hülye fiatalság című dokumentumfilmje. Most a Partizán azt írta a Facebookon, hogy elmarad a bemutató, mert a filmet betiltották.

A Facebook-oldalukon csütörtök este jelentették be, hogy a FREE-SZFE közösség azt a döntést hozta, hogy a filmjük közléséhez nem járul hozzá. Szerintük ennek a döntésnek nem kellene semmilyen kötelező érvénnyel bírnia a Partizán szerkesztőségi működésére és autonómiájára nézve, ők azonban mégis azt a döntést hozták, hogy a közösség döntését megértjük.

Szerkesztőségünk a következő – feloldhatatlan – dilemma előtt áll: vagy ragaszkodunk a függetlenségünkhöz, és bemutatjuk a filmet és ezzel egy beláthatatlan marakodás veszi kezdetét, vagy elállunk a film bemutatásától, amivel a filmen dolgozó munkatársaink munkáját, erőfeszítéseit és a szerkesztőségnek a film elkészítésére fordított erőforrásait tekintjük semmisnek. Mi ezt a dilemmát önmagában problémásnak és vállalhatatlannak érezzük.

– írják, hozzátéve, hogy a kérés jogi megalapozottsága ellenére is elállnak ideiglenesen a film bemutatásától. Azt is leszögezik, hogy ők a film készítése közben és jelenleg is azt az elvet tartották és tartják kötelezőnek magukra nézve, hogy az ellenfél nem az egyetemi polgárság, hanem az egyetemi polgárságot ellehetetlenítő agresszor hatalom.

A film publikálásra kész, és amennyiben a FreeSZFE közössége megváltoztatja álláspontját, úgy boldogan mutatjuk azt meg a széles nyilvánosság számára

– zárul a poszt.

Az egyesület közleményben reagált, azzal kezdve, hogy nekik, vagyis a freeSZFE közösségnek nem áll jogában betiltani semmilyen művészeti alkotást.

Nem a freeSZFE közösség hozzájárulása szükséges a Partizán »Hülye fiatalság« című filmjének közléséhez, hanem a szereplők személyes hozzájárulása a róluk készült felvételek felhasználásához – a Freeszfe Egyesület és az SZFE HÖK az elmúlt két hetet azzal töltötte, hogy felhívja a gyártócég és az alkotók figyelmét a szereplők jelentős részének joglemondó nyilatkozatai hiányára, valamint meggyőzze őket ezek beszerzésének szükségességéről

– írják. Szerintük a személyiségi jogokkal való elidegeníthetetlen rendelkezés olyan vitán felül álló etikai, morális és jogi kérdés, melynek figyelmen kívül hagyását őszinte csalódottsággal vették tudomásul, ráadásul a dokumentumfilmezés nem sajtómunka, hanem személyes, bizalmi műfaj.

Reménykedünk benne, azzal, hogy a Partizán végül a film megjelenésének ideiglenes halasztása mellett döntött, az így nyert időt a jogtisztaság helyreállításával töltik majd

– zárják közleményüket.

