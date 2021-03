Karácsony Gergely kiborult: A magyar kormány eszelős, embertelen politikát folytat

Budapest főpolgármestere erősen állt bele a kormányba ma reggel.

Van-e bárki, aki szerint a tomboló járvány idején kórházat kell bezárni, hogy a helyén irodaház legyen? Bármennyire is megdöbbentő, de van ilyen. A magyar kormány az.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Arra reagálva tette közzé bejegyzését, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyoldalúan felmondta a bérleti szerződést a Fővárosi Önkormányzattal arra a XIII. kerületi Szabolcs utcai ingatlanra, amelyben jelenleg a hajléktalan embereket ellátó kórházat működteti a főváros.

Azért mondták fel, hogy a kórház helyére „központi költségvetési szervet” költöztessenek. Január óta a kormány három miniszterével is igyekeztünk megértetni a kialakult helyzet tarthatatlanságát, a héten a miniszterelnök figyelmét is felhívtam rá: a kormány ezzel rengeteg kiszolgáltatott ember ellátását sodorná veszélybe és újabb terheket rakna az így is az összeomlás szélén álló egészségügyi intézményekre. Ez eszelős, embertelen politika!